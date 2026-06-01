Napoli, senti McTominay: “Scudetto? Voglio ripetermi. La carriera…”

Il centrocampista del Napoli, Scott McTominay, ha concesso un’intervista a GQ Magazine. Queste le sue parole.

Il centrocampista del Napoli, Scott McTominay, ha concesso un’intervista a GQ Magazine. Tanti gli argomenti affrontati da parte dello scozzese. Queste le sue parole.

Questo un estratto dell’intervista, riportato da Alfredo Pedullà sul proprio sito: “Ogni volta che esci dalla tua zona di comfort entri in un luogo spaventoso. Ma è anche un posto meraviglioso, perché ti dà spazio per crescere. La carriera è breve e bisogna godersela, altrimenti passa in un lampo. È stato importante giocare finalmente nel mio ruolo naturale di mezzala, dove posso sia attaccare sia difendere. Mi sono sentito subito a mio agio. Anche l’allenatore e lo staff tecnico mi hanno aiutato tantissimo a crescere e a capire meglio il gioco. Alla fine è stato il risultato del lavoro quotidiano. Lo scudetto? Speri sempre che il duro lavoro venga ripagato e che dimostri di poter aiutare una squadra a vincere il campionato. Ora però voglio ripetermi. Ho assaporato quel successo e non voglio fermarmi”.

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN, soffermandosi sulla situazione rinnovi e non solo.

Manna, interpellato su De Bruyne, ha voluto ripercorrere i momenti di difficoltà dopo l’infortunio della stella belga: “Arriva da un periodo di lungodegenza purtroppo per noi. È tornato in un buono stato di forma, in una buona condizione. Ha lavorato molto, ma da qui a dire che è meglio di quanto è arrivato… È difficile, sono 4 mesi che non gioca. È un campione, è intelligente, sono sicuro che ci possa dare una mano in queste partite”.

A che punto è il rinnovo di McTominay?

“Scott ha ancora 2 anni di contratto, c’è un rapporto estremamente sano e trasparente con lui e i suoi rappresentanti. Ha espresso la volontà di rimanere a Napoli, ne stiamo parlando, non abbiamo fretta, non è questo il momento di farlo diventare un tormentone. È molto importante per noi, lo sappiamo e ne appreziamo il valore”.