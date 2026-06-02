Il centravanti della Roma, Donyell Malen, parla del proprio devastante impatto sulla Serie A che ha portato i giallorossi a centrare la Champions League.

Il centravanti della Roma, Donyell Malen, parla del proprio devastante impatto sulla Serie A che ha portato i giallorossi a centrare la Champions League. Ecco le sue parole in una intervista a Cronache di Spogliatoio.

Queste le parole di Malen: “Il segreto del mio impatto a Roma? Non credo ci sia un segreto in campo. Il calcio è fatto di momenti. Io ho lavorato duro e mi sono allenato tanto per arrivare qui e sentivo di essere pronto. A volte le cose devono semplicemente andare nel modo giusto, ma devi comunque lavorare tanto”.

Poi sulla classifica marcatori: “Se fossi arrivato all’inizio della stagione avrei vinto la classifica marcatori? Secondo me avrei avuto una buona possibilità, ma il calcio non funziona così. Io sono arrivato a gennaio e cerco di aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi, che sono molto più importanti del titolo di capocannoniere”.

Malen e il paragone con Ronaldo: le sue parole

Poi Malen scherza sul paragone con Ronaldo il brasiliano: “Se è vero che i miei compagni ti chiamano B9, come R9? A volte sì. Ma quando gioco bene o quando gioco male, mi chiamano anche in altri modi”.

Sul primo impatto a Roma, prosegue: “Quando sono arrivato, i tifosi erano fuori ad aspettarmi e a urlare. Mi hanno accolto e abbracciato in un modo incredibile e lo apprezzo molto”.