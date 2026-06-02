In attesa che la sessione di calciomercato cominci ufficialmente, Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi martedì 2 giugno 2026: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

Calciomercato, tutti gli aggiornamenti odierni

14.50 Il patron dell’Avellino, Angelo D’Agostino, conferma l’arrivo di Nesta: “Sarà l’anno di Nesta e anche dell’Avellino. Ha un passato importante da calciatore e speriamo che qui possa consacrarsi come allenatore. Vogliamo nuovi successi e lui deve esserne l’artefice. Ha la tranquillità e modestia di Ballardini, poi lo scopriremo con il tempo”.

14.30 Volpato del Sassuolo è un giocatore che Grosso vorrebbe portare con sé a Firenze. E c’è anche il gradimento condiviso da parte della Fiorentina, sarebbe un investimento giovane per il presente e per il futuro. E sopratutto giocatore funzionale al tipo di calcio che intende proporre la Fiorentina il prossimo anno. Al momento fra club il discorso non è stato ancora affrontato, e comunque saranno due operazione slegate (allenatore un conto, Volpato eventualmente un altro). C’è da capire i costi e le richieste del Sassuolo. Così riporta il nostro Luca Cilli.

14.12 Palestra, per l’Atalanta l’offerta deve partire dal numero 5. Ovvero 50 più bonus. Oggi l’orientamento è questo. Così il nostro Alfredo Pedullà.

#Palestra, per l’#Atalanta l’offerta deve partire dal numero 5. Ovvero 50 più bonus. Oggi l’orientamento è questo — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) June 2, 2026

13.05 Monza, ufficiale il rinnovo di Birindelli fino al 2028.

12.35 Con un comunicato ufficiale sul proprio sito, il Bologna ha annunciato Domenico Tedesco come nuovo allenatore: “Il Bologna FC 1909 comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Domenico Tedesco, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028 con opzione per una stagione successiva. Nato a Rossano (CS) il 12/9/1985, nel corso della sua carriera da allenatore ha lavorato nei settori giovanili di Stoccarda e Hoffenheim, quindi ha guidato Erzgebirge Aue, Schalke 04, Spartak Mosca, Lipsia, Nazionale del Belgio e Fenerbahce.

Ha ottenuto un secondo e un quarto posto nella Bundesliga tedesca, un secondo posto nella Prem’er-Liga russa, ha raggiunto gli Ottavi di Finale ai Campionati Europei, e ha vinto due titoli: una Coppa di Germania (Lipsia 2021-22) e una Supercoppa di Turchia (Fenerbahce 2025). A livello di competizioni continentali, ha partecipato alla Champions League e anche all’Europa League, raggiungendo la semifinale nel 2021-22. Benvenuto Mister!“.

11:45 Alfredo Pedullà: “Solet-Inter in stato avanzato, dopo i sondaggi della scorsa estate e i particolari svelati da Gianluigi Longari sulla priorità che il difensore dell’Udinese ha dato all’Inter”.

Iraola resta in Inghilterra e riparte dal Liverpool

11:30 Andoni Iraola sarà il nuovo allenatore del Liverpool.



10:15 Alfredo Pedullà: “Il Napoli ha il gradimento totale di Gila in attesa dell’esame Lotito. La Lazio chiede 30, ma potrebbe accontentarsi di 20-22 più bonus per non prenderlo a zero. L’Atletico Madrid l’ultimo club all’estero su Gila, ma il Napoli sta insistendo”.

10:00 Nizza, si separano le strade con il ds Maurice.

9:50 Alfredo Pedullà: “Napoli: forte interesse per il portiere Kovar del PSV. Milinkovic-Savic più di Meret non è intoccabile”.

9:45 Alfredo Pedullà: “Nuno Tavares è destinato a restare alla Lazio almeno per un’altra stagione. Negli ultimi mesi il terzino sinistro è stato al centro di diverse voci di mercato, ma ha chiuso il campionato in crescendo evidenziando più volte le sue qualità in progressione. Negli ultimi giorni c’è stato anche un incontro approfondito con Gattuso, l’allenatore lo stima e Tavares ha dato la sua disponibilità. Soltanto clamorosi eventi potrebbero ribaltare simile scenari”.

Il futuro di Marco Palestra

9:30 Alfredo Pedullà: “Palestra, conferme sul Manchester City che lo ha visionato 5-6 volte nell’ultimo campionato con relazioni eccellenti. Ci possono essere altri club inglesi. L’Inter ha ribadito il suo interesse. Conoscendo l’Atalanta, difficilmente si andrà sotto i 50 milioni (più bonus)”.

9:00 Alfredo Pedullà: “Kolo Muani: la Juventus ha ripreso i contatti che non erano andati in porto tra l’estate 2025 e gennaio scorso. Spalletti vorrebbe lui e la conferma di Vlahovic che però passa da accordi non ancora raggiunti. Alla Juventus è stato riproposto Mateta (che ha un altro paio di offerte)”.

8:00 Gianlugi Longari: “Valutazioni in corso da parte del nuovo proprietario dell’Al Hilal rispetto all’organizzazione del nuovo management ed alla continuità della guida tecnica di Inzaghi“.

Atletico Madrid-Barcellona: le ultime su Julian Alvarez

7:00 Alfredo Pedullà: “Julian Alvarez è un attaccante corteggiatissimo, non ci possono essere dubbi. E le recenti diatribe social tra Atletico Madrid e Barcellona in qualche modo aggiungono pepe alla trattativa, a prescindere dalla volontà fuori discussione del classe 2000 di andare in Catalogna. La valutazione schizzerà in alto, 130 milioni potrebbero non bastare. Nelle ultime ore l’Arsenal si è informato dettagliatamente, il ds Berta è un suo grande estimatore e confida di inserirsi. Nei giorni scorsi anche il Paris Saint-Germain, fresco vincitore della seconda Champions consecutiva, ha sondato. Di sicuro sarà una delle storie caldissime di mercato”.