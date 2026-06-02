Boca Juniors, Úbeda ad un passo dall’addio: i 12 candidati alla panchina

I primi 6 mesi del 2026 sono stati ancora una volta negativi in casa Boca Juniors. Riquelme è pronto quindi a cambiare nuovamente in panchina, Úbeda è ad un passo dall’addio. Sono 12 i candidati per sostituirlo.

Secondo quanto riportato da Olé sarebbero al momento 12 i nomi valutati da Juan Román Riquelme per sostituire Claudio Úbeda sulla panchina del Boca Juniors. La stagione degli Xeneizes è stata altamente negativo fin’ora. Il Boca Juniors dopo aver chiuso al secondo posto la fase iniziale del Torneo Apertura, è stato infatti eliminato agli ottavi dall’Huracan dopo i tempi supplementari. Non solo anche il percorso in Copa Libertadores ha avuto vita breve. Gli Azul y Oro, sono infatti usciti alla fase a gironi, e dovranno ora disputare i ripescaggi della Copa Sudamericana.

Boca Juniors, i candidati alla panchina

Sono 12, secondo quanto riportato da Olé i candidati alla panchina del Boca Juniors per sostituire Claudio Úbeda dopo gli ultimi mesi negativi degli Azul y Oro. Nei giorni scorsi è stato comunicato all’allenatore la fine del rapporto lavorativo e si attende soltanto l’ufficialità del club. Intanto Juan Román Riquelme sta già valutando diversi nomi per iniziare un nuovo ciclo che partirà con il ripescaggio in Sudamericana e con il Torneo Clausura.

Kily González

È da molti considerato come il favorito del presidente ed è già stato vicino al Boca Juniors in altri periodi quando allenava altre squadre. L’ultima esperienza l’ha vissuta al Platense nel 2025. Grazie al buon rapporto con Román, risalente ai tempi in cui entrambi giocavano in Nazionale e nel Boca Juniors, seppur per poco potrebbe guadagnare la panchina. Dal punto di vista calcistico corrisponde ai gusti e al profilo dell’allenatore da lanciare che è stato una costante nella maggior parte dei casi.

Néstor Lorenzo

Si conosce con Riquelme dal 1996 quando giocarono insieme al Boca Juniors per un semestre. Storico assistente di José Pekerman, il suo nome ha acquisito una certa notorietà grazie agli ottimi risultati ottenuti con la nazionale colombiana, che ha portato a disputare la finale della Copa América nel 2024. Ha davanti a sé i Mondiali, il che potrebbe giocare a sfavore delle urgenze del Boca. Questo potrebbe anche sfavorirlo.

Antonio “El Turco” Mohamed

Dopo aver ottenuto tanti successi nelle diverse tappe della sua carriera nel calcio messicano, stava quasi per ritirarsi dopo aver vinto la Concacaf Champions League con il Toluca, proprio come aveva fatto l’ultima volta che gli era stata fatta un’offerta. Anche se l’offerta non è mai arrivata, più di una volta ha espresso il desiderio di allenare il Boca Juniors. Resta comunque un ipotesi improbabile.

Eduardo Domínguez

Non è molto apprezzato dalla dirigenza, ma i suoi ripetuti successi all’Estudiantes lo rendono sempre uno dei principali candidati. Per i tifosi, è tra i favoriti per la sua parentela con Carlos Bianchi. Sta vivendo un periodo altalenante, ma finora nulla fa sospettare che lascerà l’Atlético Mineiro, squadra che potrebbe incontrare il Boca Juniors nella finale della Copa Sudamericana.