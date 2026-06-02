La domanda fa infuriare Bagnaia: “Portate rispetto”

Pecco Bagnaia non è uno che alza facilmente i toni. Chi lo segue da anni nel paddock lo sa bene. Per questo le sue parole hanno fatto rumore.

Dopo il podio al Mugello, ottenuto al termine di una gara in cui ha dovuto sudare non poco, il pilota numero 63 della Ducati si è lasciato andare ad uno sfogo che in pochi si aspettavano. Non si ha a che fare con questioni di pista, ma con qualcosa di più personale.

Una domanda che è uscita dal paddock e ha toccato la sfera più intima del pilota che non ha potuto nascondere il suo risentimento. Tutto è nato con le indiscrezioni degli ultimi giorni sulla gravidanza della moglie. Il pilota Ducati ha deciso di rispondere senza girarci intorno.

Bagnaia ha mostrato immediatamente il proprio fastidio, chiarendo che certe questioni dovrebbero restare all’interno della famiglia e non trasformarsi in argomenti da dibattito pubblico.

Bagnaia non ci sta: “Rispettate le nostre decisioni”

“Siamo atleti e dobbiamo rispondere alle domande, ma penso che debba prevalere il rispetto per la vita personale e privata dei piloti. È così che funziona il giornalismo”, ha dichiarato il campione piemontese.

Una risposta arrivata con fermezza, ma senza cercare lo scontro. Piuttosto il tentativo di mettere un punto a una discussione che, dal suo punto di vista, aveva superato il limite.

“Non è vero che non volessimo che la notizia fosse pubblicata – ha poi aggiunto – , ma credo che la nostra vita privata meriti rispetto“. Parole semplici. Molto dirette.

Chi vive il mondo delle corse sa che negli ultimi anni il confine tra sport e vita privata è diventato sempre più sottile. I piloti finiscono sotto osservazione praticamente per qualsiasi cosa facciano lontano dalla pista. Non conta soltanto quello che succede durante un Gran Premio.

Una fotografia pubblicata sui social, una vacanza, una scelta familiare. Tutto viene commentato, discusso e spesso criticato da migliaia di persone che non conoscono realmente il contesto. È proprio questo il punto che sembra aver infastidito Bagnaia.

Nel corso della sua carriera il pilota Ducati ha sempre cercato di mantenere un profilo piuttosto equilibrato davanti ai microfoni. Anche nei momenti più complicati, sia sportivi che personali, ha quasi sempre evitato polemiche pubbliche.

Per questo il suo intervento è stato notato da molti addetti ai lavori. Non c’era rabbia legata a una gara o a una decisione della direzione corsa. C’era piuttosto la volontà di difendere uno spazio che considera esclusivamente suo e della sua famiglia.

Bagnaia però non è andato poi oltre, ringraziando anche i giornalisti che sapevano già della notizia, ma che avevano rispettato la decisione sua e della moglie di non pubblicarla ancora.