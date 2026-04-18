La Roma abdica per la Champions: 1-1 con l’Atalanta, la Juve può scappare

Si chiude il sabato della 33^ giornata di Serie A: la Roma di Gian Piero Gasperini frena con l’Atalanta. Esulta la Juventus che in caso di successo può allungare.
Si chiude il sabato della 33^ giornata di Serie A: la Roma di Gian Piero Gasperini pareggia 1-1 con l’Atalanta. A Krstovic risponde Hermoso. I giallorossi vedono allontanarsi la zona Champions: in caso di successo contro il Bologna la Juventus potrebbe portarsi a +5 dalla Roma.
Roma-Atalanta, la partita
La Roma approda a questo delicato impegno di campionato immersa in un clima pesante, segnato dalle aspre divergenze tra Ranieri e Gasperini che hanno agitato l’intera settimana. La tensione accumulata ha spinto persino il cuore del tifo giallorosso a lanciare un appello pubblico, esortando ogni componente del club a mettere da parte i conflitti per il bene supremo della squadra.
Sul piano tattico, il match si sviluppa con un prolungato controllo della sfera da parte dei padroni di casa, che mantengono un possesso del 60% senza però pungere con continuità. A rompere l’inerzia è Krstovic, che sfrutta un suggerimento verticale di De Roon per trafiggere la difesa avversaria con un preciso rasoterra. Non mancano i brividi sui due fronti, neutralizzati dalle prodezze dei portieri: Carnesecchi mura Malen, mentre Svilar ipnotizza Ederson lanciato a rete. Proprio allo scadere della prima frazione, la Roma trova il pareggio grazie a Hermoso. Il centrale spagnolo finalizza una splendida azione corale iniziata da Celik e rifinita da Rensch, coordinandosi come un centravanti puro e spedendo il pallone alle spalle del portiere orobico.
Nella ripresa ancora Hermoso sfiora il gol di testa, in due occasioni: in una di esse colpisce la traversa. La Roma produce, ma senza sfondare. I giallorossi potrebbero ritrovarsi a -5 dalla zona Champions in caso di successo della Juventus.