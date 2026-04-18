Roma, la Curva Sud chiede compattezza: “La Roma è una cosa seria”

All’Olimpico la tifoseria giallorossa sceglie l’unità: applausi per Gasperini, striscioni per il romanismo e un messaggio chiaro alla squadra. In una settimana tesa, lo stadio prova a ricompattare l’ambiente prima della sfida con l’Atalanta e chiede sostegno totale senza divisioni.

Allo Stadio Stadio Olimpico si respira un’aria diversa già molto prima del fischio d’inizio. La sfida contro l’Atalanta arriva al termine di una settimana agitata per la Roma, segnata da polemiche e discussioni che avevano inevitabilmente acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori.

Eppure, al momento delle formazioni, l’Olimpico sceglie la strada dell’unità: applausi e un boato accompagnano il nome di Gian Piero Gasperini, simbolo di un sostegno che va oltre le tensioni degli ultimi giorni.

Segnali a favore di Gasperini

Il primo segnale arriva già all’arrivo del pullman giallorosso. Alcune decine di tifosi attendono la squadra all’ingresso dello stadio, trasformando l’accoglienza in una dimostrazione di vicinanza. “Forza Mister, siamo con te”, grida qualcuno. Gasperini alza la mano, sorride, ringrazia. Un gesto semplice, ma sufficiente a scaldare l’ambiente prima di entrare nella pancia di uno stadio sold out.

Quando lo speaker annuncia le formazioni, la reazione del pubblico diventa corale. Il boato che accompagna il nome del tecnico è lungo e convinto, come a voler chiudere simbolicamente le polemiche. Poco dopo, la Curva Sud espone due striscioni destinati a diventare il vero cuore del messaggio della serata. Il primo è netto: “Adesso basta, la Roma prima di tutto e di tutti”. Il secondo, più centrale, amplia il concetto: “Qualsiasi sia il ruolo che uno occupa all’ombra di questo nome. Siamo tutti obbligati a garantire romanismo, impegno e valore. La Roma è una cosa seria”. Parole che non prendono posizione tra Gasperini e Claudio Ranieri, ma richiamano tutti a un senso di responsabilità comune.

L’arrivo di Ranieri

L’ingresso in tribuna di Ranieri, poco prima del match e accompagnato dalla figlia, avviene in un clima discreto. La sua immagine non compare sui tabelloni dello stadio, probabilmente su sua stessa richiesta, dopo le contestazioni emerse nei giorni precedenti tra radio e social. Un segnale di prudenza che conferma la delicatezza del momento.

A pochi minuti dal calcio d’inizio, a parlare è il direttore sportivo Ricky Massara. Le sue parole puntano a riportare serenità: definisce la situazione come una “dialettica normale” presente in ogni società che ambisce a crescere. Sottolinea inoltre il ruolo della proprietà, il Friedkin Group, elogiandone la vicinanza e il sostegno costante al club.

Alla fine, il messaggio della serata è chiaro: lo stadio chiede compattezza, invita a mettere da parte le divisioni e ribadisce che, sopra ogni cosa, viene la Roma. Una presa di posizione forte, scandita da applausi e striscioni, che prova a ricompattare l’ambiente nel momento più delicato della stagione.