Il Boca Jrs vince 2-0 il Superclasico contro il River Plate e centra la qualificazione aritmetica alla prossima Copa Libertadors. I Millonarios ora rischiano invece di restare fuori.

Vince 2-0 il Boca Jrs contro il River Plate. A decidere la gara una rete di Ezequiel Zeballos e una di Miguel Merentiel. E’ il Changuito a sbloccare la gara nel finale della prima frazione. Nella ripresa la “Bestia” su assist proprio di Zeballos firma il 2-0 finale. Successo pesantissimo per gli Xeneises che dopo 2 anni di assenza tornano a qualificarsi alla Copa Libertadores. 2 anni fa arrivò solo la Sudamericana, l’anno scorso l’eliminazione al playoff. Successo importante con il Boca che centra anche l’accesso alla fase finale del Torneo Clausura. Torneo che sarà fondamentale per il River Plate che ora rischia di mancare la qualificazione alla Libertadores tramite Tabla Anual.

Zeballos apre le danze nel primo tempo

E’ del Changuito Zeballos la rete che apre le marcature al primo minuto di recupero della prima frazione. L’esterno calcia da fuori e raccoglie la respinta di Armani per calciare a porta sguarnita firmando così il vantaggio. E’ il quarto gol in campionato per Zeballos, che ha fornito anche due assist. L’attaccante conferma il suo momento di forma, 3 gol nelle ultime 4 e 2 assist. Numeri in netta crescita rispetto al Torneo Apertura dove El Changuito con anche più continuità 15 gare giocate, aveva segnato solo un gol e servito solo un assist. La prestazione clamorosa nel Superclasico è la coronazione della grande crescita che questo ragazzo, classe 2002, ha fatto prima con il compianto Miguel Angel Russo e ora con Ubeda. Un gol bello seguito poi dall’assist per la rete di Merentiel nella ripresa.

Ecco il gol:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sportitalia tv (@sportitalia_official)

Merentiel chiude la gara

Il raddoppio del Boca Jrs porta la firma della “Bestia” Merentiel. L’attaccante ha trasformato in gol il perfetto assist di Zeballos al secondo minuto della ripresa. Un inizio shock per il River Plate nel secondo tempo dopo che l’1-0 era arrivato in chiusura di prima frazione. Un 1-2 pugilistico quello che il Boca Jrs ha assestato ai Millonarios che ha steso la Banda di Gallardo. A segnare Merentiel che ha poi esultato con la mitraglia alla Batistuta. Un gol pesantissimo, il 5^ in 15 partite a cui si aggiunge un assist in questo Torneo Clausura. Una stagione importante quella di Merentiel con il classe 1996′ sempre più colonna degli Xeneises.

Ecco il suo gol:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sportitalia tv (@sportitalia_official)

Boca Jrs, Superclasico da protagonisti

Un successo importante per il Boca Jrs quello nel Superclasico. Con questa vittoria gli Xeneises centrano la qualificazione aritmetica alla prossima fase del Torneo Clausura. Non solo perché il Boca Jrs si è anche conquistato la qualificazione alla prossima Copa Libertadores tramite la Tabla Anual. Un successo quindi dal doppio valore che potrebbe diventare triplo nel caso costasse al River Plate il terzo posto in Tabla Anual. I Millonarios a una giornata dal termine restano infatti a 52 punti con Argentinos Jrs e Deportivo Riestra che hanno una gara in meno a 51 e quindi in posizione di sorpasso.