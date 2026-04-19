Messi show, doppietta decisiva in MLS – VIDEO

Lionel Messi continua a segnare. In vista della Coppa del Mondo in Usa, Messico e Canada, la pulce non si ferma più. Un’altra super doppietta contro gli Colorado Rapids.

L’Inter Miami ha sconfitto 2-3 i Colorado Rapids. Gara aperta e chiusa da 2 reti di Messi. L’attaccante argentino ha fatto 0-1 al 18′ su rigore. Nel quinto minuto di recupero del primo tempo, Berterame ha poi siglato lo 0-2. Nella ripresa in 4 minuti i padroni di casa hanno trovato il 2-2. Al 58′ gol di Navarro, al 62′ rete di Yapi. Decisivo poi ancora Messi al 79′, super gol a giro al 79′. Al 87′ espulso Bright. Vittoria che permette all’Inter Miami di salire al settimo posto dell’Eastern Conference. La vetta non è però lontanissima, -6 dai Vancouver Whitecaps. Gol n.904 e n.905 in carriera per Messi.

Messi, altro gol bello e pesante

Doppietta pesante per Lionel Messi. Il fuoriclasse argentino ha trovato una doppietta contro i Colorado Rapids, dodicesimi della classe ma a pari punti dell’Inter Miami prima del match. L’Inter Miami è ora settimo a -6 dai Vancouver Whitecaps capolisti a 21. Gara aperta e chiusa da 2 reti di Messi. L’attaccante argentino ha fatto 0-1 al 18′ su rigore. Nel quinto minuto di recupero del primo tempo, Berterame ha poi siglato lo 0-2. Nella ripresa in 4 minuti i padroni di casa hanno trovato il 2-2. Al 58′ gol di Navarro, al 62′ rete di Yapi. Decisivo poi ancora Messi al 79′, super gol a giro al 79′. Al 87′ espulso Bright nell’Inter Miami.

GOOOL de Leo Messi para abrir el marcador en Colorado 😤🔥 pic.twitter.com/YxhImtvGGw — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 18, 2026

Classifica Marcatori

In classifica marcatori Messi aggancia Sam Surridge del Nashville SC e Petar Musa del FC Dallas a 7 gol in vetta alla classifica marcatori. Seguono a 6, Hugo Cuypers (Chicago Fire), Brian White (Vancouver Whitecaps), Rafael Navarro (Colorado Rapids) e Nico (New York City). Reti pesanti quelle di Lionel Messi che ha iniziato anche lui il conto alla rovescia verso i 1000 gol in carriera. I due gol arrivati contro Colorado Rapids sono i numero 904 e 905 in carriera.

Golazo de Leo Messi! 🔥🔥 pic.twitter.com/43Esk3D7D5 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 18, 2026

Inter Miami, Guillermo Hoyos nuovo allenatore

L’Inter Miami ha annunciato l’addio di Javier Mascherano, affidando la panchina a Guillermo Hoyos. Il tecnico 62enne, già nei quadri del club, guiderà la squadra ad interim. Hoyos vanta una vasta carriera internazionale tra club e nazionali, arricchita da titoli in Bolivia e Cile, oltre a numerose avventure tra Cipro, Argentina, Grecia, Colombia e Stati Uniti. La nomina segna una suggestiva reunion con Lionel Messi, che Hoyos ha allenato nelle giovanili del Barcellona. Ora avrà il compito di traghettare il club in questa fase delicata della stagione.