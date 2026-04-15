Svolta Inter Miami: svelato il nuovo allenatore dopo l’addio di Mascherano, reunion con Messi

Dopo le dimissioni di Mascherano dall’Inter Miami, il club campione della MLS ha nominato un nuovo allenatore.

Javier Mascherano saluta l’Inter Miami. L’allenatore argentino ha rassegnato ufficialmente le dimissioni per ragioni personali, ponendo fine a un ciclo breve ma estremamente vincente. Nel comunicato diffuso dal club della Florida, “El Jefecito” ha espresso profonda gratitudine verso la dirigenza e lo staff, riservando un pensiero speciale ai suoi calciatori: “Ringrazio i giocatori che ci hanno permesso di vivere momenti indimenticabili. Porterò sempre nel cuore il ricordo del nostro primo storico titolo.”

Mascherano non ha dimenticato il calore dei tifosi, sottolineando come il sostegno de La Familia sia stato il motore dei traguardi raggiunti. Sotto la sua guida, la squadra trascinata da Lionel Messi ha arricchito la bacheca con due trofei, tra cui il primo leggendario trionfo in MLS, ottenendo inoltre il pass per il nuovo Mondiale per Club. Nonostante l’addio, l’ex centrocampista si è detto certo che il futuro dell’Inter Miami sarà radioso e colmo di ulteriori successi. Un congedo amaro per i fan, ma segnato dal massimo rispetto reciproco.

Nuovo allenatore Inter Miami: Guillermo Hoyos al posto di Mascherano

Javier Mascherano has decided to bring his tenure as Head Coach to an end. A champion who, together with his staff, will always be part of the @InterMiamiCF family and forever linked to our first star. 🔗 https://t.co/fHUABSFBhp pic.twitter.com/LFJ61zB6y3 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 14, 2026

L’Inter Miami ha annunciato l’addio di Javier Mascherano, affidando la panchina a Guillermo Hoyos. Il tecnico 62enne, già nei quadri del club, guiderà la squadra ad interim. Hoyos vanta una vasta carriera internazionale tra club e nazionali, arricchita da titoli in Bolivia e Cile, oltre a numerose avventure tra Cipro, Argentina, Grecia, Colombia e Stati Uniti. La nomina segna una suggestiva reunion con Lionel Messi, che Hoyos ha allenato nelle giovanili del Barcellona. Ora avrà il compito di traghettare il club in questa fase delicata della stagione.