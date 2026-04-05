Che notte in MLS, Messi e Son show – VIDEO

E’ Lionel Messi ad inaugurare con un gol il nuovo stadio dell’Inter Miami. Contro Austin, la Pulce trova il gol dell’1-1. Di Suarez il 2-2 finale. Vince poi 6-0 il Los Angeles FC, 4 assist in 19 minuti per Son.

Notte di stelle quella del calcio americano. Nella gara tra Inter Miami e Austin che ha inaugurato il nuovo Nu Stadium è stato Lionel Messi a siglare la prima rete dei suoi, quella dell’1-1. Azione iniziata e conclusa, con un colpo di testa dalla pulce. Gara che termina 2-2, gol del pari siglato dall’amico fraterno e compagno anche al Barcellona, Luis Suarez. Gol ed emozioni anche tra il Los Angeles Fc e l’Orlando City, finisce 6-0. Ad illuminare è l’ex Tottenham Heung-Min Son, 4 assist in 19 minuti, 3 per Denis Bouanga, tripletta per lui, l’altro per Sergi Palencia. 1-0 che porta poi la firma di David Brekalo, autogol, 6-0 firmato da Tyler Boyd nella ripresa.

Inter Miami, ecco il nuovo stadio

L’Inter Miami ha inaugurato questa notte nella gara pareggiata 2-2 contro Austin, il suo nuovo stadio, denominato “NU”, con la presenza della sua stella argentina, Lionel Messi che ha segnato il gol dell’1-1. L’impianto vanta una capacità di oltre 26.000 spettatori. Lo stadio “NU” ha ospitato per la prima volta una partita della Major League Soccer (MLS) quella tra Inter Miami e Austin FC. La sua costruzione, durata tre anni, è il risultato della visione di David Beckham di dieci anni fa.

Messi ha commentato l’apertura del nuovo stadio, dichiarando: “Avere questo stadio in così poco tempo è incredibile. Il giorno dell’inaugurazione sarà un giorno indimenticabile per il club e per i suoi tifosi.” Inoltre, l’Inter Miami ha annunciato l’intitolazione di una tribuna a “Lionel Messi” nel suo nuovo impianto, un evento raro nel mondo dello sport. Secondo le notizie, il costo di costruzione dello stadio “NU” si aggira intorno ai 350 milioni di dollari. L’impianto fa parte del progetto “Miami Freedom Park”, il cui valore supera il miliardo di dollari, e si trova nelle vicinanze dell’Aeroporto Internazionale di Miami.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Inter Miami CF (@intermiamicf)

Inter Miami-Austin 2-2, Messi e Suarez in gol

Pareggio 2-2 per l’Inter Miami contro Austin nella gara che ha inaugurato il NU Stadium. Match che si sblocca al 6′ minuto con il gol degli ospiti firmato da Guilherme Biro. Pari immediato dell’Inter Miami. Messi avvia l’azione e la conclude con un perfetto colpo di testa per il gol dell’1-1. Nella ripresa nuovo vantaggio della formazione ospite. A segnare è Nelson al 53′. Pari definitivo che arriva al 82′. La rete porta la firma di Luis Suarez. Corner da sinistra, spizzata di Berterame per l’attaccante uruguayano che sul secondo palo fissa il punteggio sul definitivo 2-2. Notte di spettacolo anche tra Los Angeles FC e Orlando City, finsce 6-0. Show di Heung-Min Son.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Inter Miami CF (@intermiamicf)

Los Angeles FC-Orlando City 6-0, Son show

Non solo Leo Messi. L’altro grande protagonista nella notte di MLS è stato Heung-Min Son. L’ex stella del Tottenham è riuscita a servire in soli 19 minuti ben 4 assist, di cui addirittura 3 allo stesso compagno, Denis Bouanga, capace di realizzare una tripletta in appena 8’. Al fischio finale il LA FC ha vinto 6-0 contro l’Orlando City.