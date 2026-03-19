Lionel Messi nella leggenda: raggiunto lo storico traguardo dei 900 gol

Non sembra volersi arrestare la fame di record di Lionel Messi, che continua a riscrivere i libri di storia del calcio mondiale, anche lontano dai riflettori europei. Con l’Inter Miami tocca quota 900 gol in carriera.

Durante il match di ritorno della CONCACAF Champions League, la Pulce ha tagliato un traguardo che definire statistico sarebbe riduttivo: la quota incredibile di 900 reti ufficiali siglate in carriera. Il momento della storia è scoccato al 7′ della sfida contro Nashville. Con il suo marchio di fabbrica, un diagonale mancino chirurgico che non ha lasciato scampo al portiere avversario, l’otto volte Pallone d’Oro ha sbloccato il risultato per l’Inter Miami. Questo gol rappresenta l’apice di un percorso iniziato ben 21 anni fa e così distribuito: Barcellona (672 gol), Nazionale Argentina (115 gol), Inter Miami (81 gol) e Paris Saint-Germain (32 gol). Un lungo viaggio cominciato nel lontano 2005, quando un giovanissimo Messi segnò la sua prima rete tra i professionisti in un Barcellona-Albacete terminato 2-0.

Messi 900 gol in carriera: traguardo amaro

Il dato che rende ancora più impressionante l’impresa è la precocità. Messi ha raggiunto la soglia dei 900 centri in appena 1142 partite ufficiali, all’età di 38 anni e 267 giorni. Il confronto con Cristiano Ronaldo non può che essere scontato: il fuoriclasse portoghese aveva toccato la stessa cifra lo scorso settembre durante la sfida di Nations League tra Portogallo e Croazia. Tuttavia, CR7 ci era riuscito alla sua 1236ª presenza (all’età di 39 anni e 213 giorni).

🔥 GOAL 900! 🔥

Lionel Andrés “Cuchitino” Messi does it again with an absolute beauty.

A true legend of the game. pic.twitter.com/domnuVfCrp — Injury Time Doc 🩺 (@Blues_Alfred) March 18, 2026

Nonostante la portata storica del gol, la serata non si è conclusa con i festeggiamenti sperati. Il match contro il Nashville è terminato sul punteggio di 1-1, un risultato insufficiente per la squadra di Miami. A causa dello 0-0 maturato nella gara d’andata, la regola delle reti in trasferta ha condannato la franchigia di David Beckham all’eliminazione, rendendo il 900esimo gol di Messi un gioiello prezioso ma, purtroppo, inutile ai fini della qualificazione.