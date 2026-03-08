Messi, “Man of the Match” contro il DC United : sono 899 gol in carriera – VIDEO

Lionel Messi non smette di scrivere la storia. Con l’ultima rete siglata nel successo per 2-1 dell’Inter Miami contro il DC United, il fuoriclasse argentino ha raggiunto quota 899 gol in carriera. Ora, la leggendaria soglia delle 900 marcature dista appena un passo.

Il capitano dell’Albiceleste ha raddoppiato il vantaggio per i suoi con un pezzo pregiato del suo repertorio: uno scavetto delicato a scavalcare il portiere Sean Johnson. In un momento cruciale del match, Messi ha mostrato la freddezza che lo contraddistingue, mettendo in cassaforte il risultato per il club della Florida. Il gol numero 900 potrebbe arrivare già questo mercoledì nella sfida di CONCACAF Champions Cup contro il Nashville.

Messi gol vs DC United: il traguardo dei 900 gol è vicino

A 38 anni, “La Pulce” detiene il record di miglior marcatore all-time per il Barcellona, per la Nazionale Argentina e per l’Inter Miami. Nonostante i numeri strabilianti della Pulce, la vetta della classifica marcatori di tutti i tempi è ancora occupata da Cristiano Ronaldo. Il portoghese guida la corsa con 965 gol ufficiali e punta con decisione all’obiettivo dei 1.000.

🚨Watch: Lionel Messi’s Man of the Match performance against DC United takes him to 899 career goals. 🤯🐐@M10GOAT pic.twitter.com/VI9M3MrkAp — Inter Miami News Hub (@Intermiamicfhub) March 8, 2026

Questi due giganti hanno spostato l’asticella a un livello tale che chiunque vorrà insidiare il loro trono in futuro si troverà davanti a un’impresa quasi impossibile. Oltre ai gol, c’è la bacheca. Messi è attualmente il calciatore più titolato della storia (45 trofei). Vincere la CONCACAF Champions Cup con l’Inter Miami non solo gli regalerebbe il 46° titolo, ma qualificherebbe la squadra per il nuovo Mondiale per Club, dove potrebbe incrociare nuovamente le grandi d’Europa. Una carriera strabiliante che ha visto Messi vincere tantissimo ovunque… senza dimenticare il record degli 8 Palloni d’oro!