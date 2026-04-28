Champions League, stasera PSG-Bayern: big match stellare! Le probabili formazioni

La Champions League entra nella sua fase finale, stasera la prima semifinale d’andata: il big match tra PSG e Bayern. Le probabili formazioni.
La Champions League entra nella sua fase finale, stasera la prima semifinale d’andata: il big match tra PSG e Bayern. Le probabili formazioni. La formazione di Luis Enrique, detentrice del trofeo, vuole provare a calare il tris. I bavaresi, dopo aver vinto il campionato, voglio provare ad ottenere il Triplete.
Le probabili formazioni di Psg-Bayern Monaco
PSG (4-3-3) Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Mayulu, Zaire-Emery; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique
BAYERN MONACO (4-2-3-1) Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Luis Diaz; Kane. All. Kompany
La cronaca dei quarti di ritorno
Paris Saint-Germain e Atletico Madrid avanzano in semifinale di Champions League: Liverpool e Barcellona eliminate dalla competizione. La squadra di Luis Enrique vince anche ad Anfield Road (0-2), mentre quella di Diego Simeone perde 1-2 in casa dopo la vittoria per 2-0 dell’andata.
Paris Saint–Germain e Atletico Madrid sono le prime due squadre iscritte alla semifinale di Champions League: eliminate ai quarti rispettivamente Liverpool e Barcellona. Una doppietta di Dembelé (a segno al 72′ ed al 91′) stende i Reds anche ad Anfield con lo stesso risultato dell’andata a favore dei parigini (2-0 e 0-2). Il Barcellona va solo vicino alla rimonta: prima segnano Yamal e Ferran Torres, poi Lookman sigla il gol che riporta avanti i Colchoneros. Il PSG sfiderà la vincente di Bayern Monaco–Real Madrid, l’Atletico una fra Arsenal e Sporting.
Il PSG elimina il Liverpool vincendo anche ad Anfield
Il Paris Saint–Germain vola in semifinale di Champions League eliminando il Liverpool per il secondo anno consecutivo. Ad Anfield, la squadra di Luis Enrique ha retto alla pressione dei Reds vincendo grazie a una doppietta del Pallone d’Oro Ousmane Dembélé.
Dopo un primo tempo bloccato, il Liverpool ha tentato l’assedio nella ripresa, ma il PSG ha saputo soffrire senza disunirsi. Proprio nel momento di maggior spinta inglese, Dembélé ha gelato lo stadio con due ripartenze letali. Corretta la direzione dell’arbitro Mariani, che ha revocato un rigore ai padroni di casa tramite VAR, confermando la superiorità dei parigini.