Champions League, stasera PSG-Bayern: big match stellare! Le probabili formazioni

La Champions League entra nella sua fase finale, stasera la prima semifinale d’andata: il big match tra PSG e Bayern. Le probabili formazioni.

La Champions League entra nella sua fase finale, stasera la prima semifinale d’andata: il big match tra PSG e Bayern. Le probabili formazioni. La formazione di Luis Enrique, detentrice del trofeo, vuole provare a calare il tris. I bavaresi, dopo aver vinto il campionato, voglio provare ad ottenere il Triplete.

Le probabili formazioni di Psg-Bayern Monaco

PSG (4-3-3) Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Mayulu, Zaire-Emery; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique

BAYERN MONACO (4-2-3-1) Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Luis Diaz; Kane. All. Kompany

La cronaca dei quarti di ritorno

Paris Saint-Germain e Atletico Madrid avanzano in semifinale di Champions League: Liverpool e Barcellona eliminate dalla competizione. La squadra di Luis Enrique vince anche ad Anfield Road (0-2), mentre quella di Diego Simeone perde 1-2 in casa dopo la vittoria per 2-0 dell’andata.

Paris Saint–Germain e Atletico Madrid sono le prime due squadre iscritte alla semifinale di Champions League: eliminate ai quarti rispettivamente Liverpool e Barcellona. Una doppietta di Dembelé (a segno al 72′ ed al 91′) stende i Reds anche ad Anfield con lo stesso risultato dell’andata a favore dei parigini (2-0 e 0-2). Il Barcellona va solo vicino alla rimonta: prima segnano Yamal e Ferran Torres, poi Lookman sigla il gol che riporta avanti i Colchoneros. Il PSG sfiderà la vincente di Bayern Monaco–Real Madrid, l’Atletico una fra Arsenal e Sporting.

Il PSG elimina il Liverpool vincendo anche ad Anfield