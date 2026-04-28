Sarri, clamoroso ritorno? Ecco dove può andare: le ultime di Pedullà

Maurizio Sarri pronto a un clamoroso ritorno: le ultime news di mercato da parte di Alfredo Pedullà evidenziano quello che sarebbe un intrigo affascinante.

Maurizio Sarri pronto a un clamoroso ritorno: le ultime news di mercato da parte di Alfredo Pedullà evidenziano quello che sarebbe un intrigo affascinante. Ma di cosa stiamo parlando esattamente?

Sarri, spunta un clamoroso ritorno

Questo l’X di Alfredo Pedullà: “Maurizio Sarri è un nome in evidenza in una ristrettissima lista del Napoli se dovesse finire il rapporto con Conte (il “se” va tenuto). Maresca non è obiettivo fin qui concreto, mentre il Manchester City lo considera sarebbe un possibile erede di Guardiola in caso di addio. “Il Napoli? Fantacalcio”: la dichiarazione di Sarri di ieri è un’onesta sintesi di contatti diretti fin qui mai avvenuti. Sarri ha altre due possibili opzioni in Serie A, ovviamente prima parlerà con la Lazio”.

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