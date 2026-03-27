Ci sarà anche Messi ai Mondiali 2026? Scaloni: “Sta a lui scegliere”

A pochi mesi dall’inizio della Coppa del Mondo che si giocherà fra Stati Uniti, Canada e Messico il ct dell’Argentina, Lionel Scaloni, non scioglie ancora le riserve riguardo alla presenza del fuoriclasse più atteso, Messi.

Solo qualche settimana fa un video pubblicitario ben riuscito sembrava aver risolto ogni dubbio, ma a pochi mesi dall’inizio della Coppa del Mondo che si giocherà fra Canada, Messico e Stati Uniti la presenza di Leo Messi non sembra ancora essere del tutto certa. Almeno a sentire le parole del commissario tecnico dell’Argentina Lionel Scaloni, che ha tenuto ancora aperta la possibilità che il fuoriclasse decida diversamente.

Scaloni su Messi ai Mondiali: “Deciderà lui”

Lionel Messi sarà presente ai Mondiali del 2026? Mancano poco più di ottanta giorni all’inizio della competizione che si terrà tra Stati Uniti, Messico e Canada, e il tema resta centrale nel dibattito sportivo. A intervenire è stato anche il commissario tecnico dell’Argentina, Lionel Scaloni.

Che ha preferito non sbilanciarsi troppo, sottolineando come la decisione finale spetti esclusivamente al fuoriclasse argentino: “Questa è una domanda più per lui”, ha detto. “Per quanto mi riguarda, sapete già come la penso. Farò tutto il possibile per assicurarmi che ci sia”, ha aggiunto.

Scaloni su Messi ai Mondiali: “Non sono io a decidere”

Nonostante il forte desiderio di averlo ancora in squadra, il CT Scaloni ha evidenziato che tutto dipenderà dalle condizioni del giocatore: “Non sono io a decidere. Dipende da lui, dal suo stato d’animo, dalla sua condizione fisica”. L’attenzione attorno a Messi non riguarda soltanto il pubblico argentino, ma il mondo intero: “È difficile perché non sono solo gli argentini a volerlo vedere, tutti vogliono vederlo”.

Scaloni ha poi ribadito la necessità di rispettare i tempi e le scelte del campione: “Non abbiamo fretta. Sappiamo che qualunque cosa deciderà sarà il meglio per la squadra e per lui”. Nel frattempo, Messi sarà impegnato nelle prossime amichevoli contro Mauritania e Zambia, anche se resta da capire per quanto tempo verrà impiegato in campo.