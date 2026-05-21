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ESCLUSIVA SI Dal futuro di Sarri al pressing del Man United per Ederson: le ultime novità

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Quale futuro per Maurizio Sarri ed Ederson? Si infiamma il mercato in Serie A.

Secondo quanto rivelato da Alfredo Pedullà, sono ore caldissime per panchine e mercato. Il Fenerbahçe ha tentato un approccio per Maurizio Sarri, ma l’inserimento è tardivo: sul tecnico c’è ora il forte pressing dell’Atalanta. Il Napoli, che non aspetterà a lungo, osserva lo scenario e valuta le alternative dopo l’addio di Antonio Conte: resta viva la pista Vincenzo Italiano e si attendono sviluppi su Max Allegri, blindato però dalla volontà di Cardinale di trattenerlo al Milan con i rossoneri a caccia di una qualificazione alla prossima Champions League.

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio
Maurizio Sarri, allenatore della Lazio

Sarri e non solo: per Ederson in pole il Manchester United

Sul fronte cessioni, l’Atalanta gestisce il tormentone Ederson-Manchester United. I colloqui decisivi sono stati posticipati a dopo l’insediamento ufficiale del nuovo direttore sportivo orobico (Cristiano Giuntoli che prendere il posto di Tony D’Amico).

Ederson, centrocampista dell'Atalanta
Ederson, centrocampista dell’Atalanta (Foto LaPresse)

Tuttavia, i Red Devils hanno già sciolto le riserve: la scelta tecnica è confermata e il club inglese è deciso a stringere i tempi. Per lo United si tratterebbe del traguardo di un lungo inseguimento, nato sotto traccia oltre un anno e mezzo fa e ora pronto a concretizzarsi per il centrocampista brasiliano della Dea che dovrebbe prendere il posto di Casemiro.

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