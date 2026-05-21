Troppe voci, un solo campo: il Milan ha bisogno di compattezza fino a domenica

Il Milan arriva agli ultimi giorni decisivi della stagione dentro un clima che ormai va ben oltre la normale tensione sportiva. Attorno alla squadra si è creato un rumore costante, fatto di interpretazioni, ricostruzioni e polemiche che rischiano soltanto di togliere energie al campo. E proprio per questo, oggi più che mai, serve una parola semplice: silenzio.

Perché fino a domenica c’è un solo obiettivo che conta davvero: la qualificazione in Champions League. Tutto il resto — analisi, giudizi, valutazioni e anche le inevitabili critiche — dovrà necessariamente arrivare dopo. Perché solo con il risultato finale sarà possibile leggere questa stagione per quello che è stata davvero.

Il Milan tra tensioni e necessità di compattezza

È evidente che il percorso del Milan abbia mostrato fragilità e contraddizioni. E sarebbe sbagliato ignorarlo. Ma sarebbe altrettanto sbagliato trasformare questi giorni in un processo continuo a singoli individui, quando in realtà il tema è più ampio e strutturale.

Dentro questo contesto si inserisce anche la figura di Giorgio Furlani. È giusto dire che alcune scelte non abbiano funzionato e che la gestione di determinate situazioni sia stata oggetto di errori. Ma ridurre tutto alla sua sola responsabilità sarebbe una semplificazione comoda e poco aderente alla realtà dei fatti. Furlani, di fatto, ha operato spesso come esecutore di una linea strategica più ampia dettata dall’alto, con l’obiettivo dichiarato di mantenere equilibrio economico e sostenibilità totale del progetto.

Anche scelte discutibili nascono dentro un perimetro che non è stato definito da lui in autonomia, ma da una proprietà che ha impostato un modello molto chiaro fin dall’inizio: costi ridotti al minimo e investimenti estremamente selettivi. Oggi è facile guardare indietro e recriminare, ma il contesto delle decisioni va sempre ricordato.

Cardinale, Ibrahimovic e gli equilibri interni

E questo porta inevitabilmente al punto centrale: la proprietà. Gerry Cardinale ha impostato una visione del Milan molto precisa, basata su sostenibilità e controllo dei costi, ma nel tempo è emersa anche una distanza crescente tra questa impostazione e la necessità di una presenza più diretta, più percepita, più “calcistica” nella gestione quotidiana del club.

La sensazione è che solo ora si stia maturando la consapevolezza di quanto la vicinanza al Milan sia un fattore decisivo non solo per i risultati, ma per la stabilità complessiva dell’ambiente.

All’interno di questa struttura si inseriscono anche le altre figure dirigenziali e tecniche, ognuna con il proprio ruolo, ma anche con confini che troppo spesso sono sembrati sfumati. Zlatan Ibrahimovic, per carisma e peso specifico, è una presenza centrale nel progetto, ma proprio per questo diventa fondamentale che le sue funzioni restino coerenti con un modello chiaro, senza sovrapposizioni che rischiano di creare ulteriore confusione nelle dinamiche tecniche.

Anche perché Zlatan, da sempre, non dà affidabilità: oggi vuole essere capo, domani parte per l’altra parte del mondo per andare a caccia. Il Milan merita l’esclusiva.

Il futuro di Allegri e il peso del campo

E poi c’è il tema Allegri, spesso raccontato in modo semplicistico e un po’ di parte, visti i buoni uffici giornalistici di Max. Un allenatore sotto contratto non può decidere autonomamente di liberarsi dal proprio accordo, soprattutto quando si parla di cifre e strutture contrattuali importanti. Se un club è interessato (il Napoli?), deve trattare con il Milan e trovare un’intesa. Non esistono scorciatoie o interpretazioni alternative.

Allo stesso tempo è evidente che, in caso di continuità, Allegri rappresenterebbe una figura centrale nel progetto tecnico, anche alla luce della fiducia che la proprietà ripone in lui e di un percorso pluriennale già impostato: farà richieste e verranno verosimilmente esaudite, ma non è in diritto di battere i pugni sul tavolo minacciando rivoluzioni.

Ma tutto questo oggi passa in secondo piano. Perché il Milan ha bisogno di un’unica cosa: chiudere la stagione nel modo giusto sul campo.

Da lunedì sarà il momento delle analisi vere. Delle responsabilità assegnate senza filtri, delle valutazioni complessive e delle decisioni conseguenti. Perché questa stagione, comunque vada, ha lasciato troppe domande aperte per essere archiviata con leggerezza.

Nel frattempo, resta il campo. E resta il tifoso, che tra stanchezza e fiducia continua a guardare al Milan con l’unica cosa che non si è mai spenta davvero: l’idea che un domani migliore sia ancora possibile, anche se sempre con meno speranze che questo accada con Cardinale.