Europa League, Emery vince ancora: festeggia l’Aston Villa

E’ l’Aston Villa a vincere l’Europa League 2025-26. Gli inglesi hanno sconfitto 0-3 il Friburgo nella finale che si è disputata questa sera in terra turca.

Unai Emery si conferma re dell’Europa League. L’Aston Villa si impone con un secco 0-3 contro il Friburgo al Besiktas Park di Istanbul e conquista così la sua prima Europa League della storia, a 44 anni dall’unica Coppa dei Campioni. Nel palmares degli inglesi c’è anche una Supercoppa Europea, 1982 e una Coppa Intertoto vinta nel 2001. Per l’allenatore basco è il quinto successo su sei finali disputate. L’unico in grado di sconfiggerlo resta Maurizio Sarri, con il Chelsea contro l’Arsenal 4-1. Gol di Giroud, Pedro e Hazard (doppietta) per i Blues e di Iwobi per i Gunners.

La finale, 0-2 a fine primo tempo

Rogers e Watkins subito pericolosa l’Aston Villa nei primi 4 minuti. Rischia il Friburgo al 9′. Lienhart serve Atubolu, che rinvia e spazza rischiando tantissimo. Doppia chance Villa al 37′. Ci prova prima McGinn poi Rogers, brava a chiudere la difesa dei tedeschi. Tielemans la sblocca al 42′. Arcobaleno di Rogers per il centrocampista belga che calcia al volo con il destro e trafigge Atubolu. 0-2 al 48′ con Buendia. McGinn trova al limite dell’area Buendia che si esibisce in un sinistro a giro su cui Atubolu non può nulla. Doppio vantaggio per gli inglesi.

Finisce 0-3, Aston Villa campione

Occasione Watkins al 54′. L’attaccante servito in area manda di poco fuori. 0-3 al 58′. Segna Rogers. Dilaga l’Aston Villa: cross da sinistra invitante sul primo palo dove irrompe Rogers che chiude i giochi. Occasione Onana al 70′. Colpo di testa da parte del nuovo entrato sugli sviluppi del corner e palla sul palo. Il Friburgo rischia che la goleada sia ancora più pesante. Chance per Buendia al 76′. Occasione d’oro per il numero 10, che tenta il tocco morbido a due passi da Atubolu ma manda incredibilmente fuori. Per sue fortuna, era partito in leggero fuorigioco. Finisce 0-3, Aston Villa campione.