Decisione storica nel calcio europeo: cambia il sistema di qualificazioni a Europei e Mondiali

Decisione storica per quanto riguarda il calcio europeo e le qualificazioni UEFA agli Europei e ai prossimi Mondiali. Diamo uno sguardo alle novità.
Cambia e non poco il sistema di qualificazioni UEFA agli Europei e ai Mondiali. L’apparato dei cambiamenti diventerà più simile alla nuova fase a calendario della Champions. Le novità prevedono le seguenti modifiche:
Le modifiche
1) una Lega A di 36 squadre divisa in 3 gruppi da 12; e una lega B di 18 squadre divisa in 3 gruppi da 6.
– Ognuna giocherà 6 partite contro 6 avversarie diverse; 2 squadre per ognuna delle tre fasce, come accade nella nuova Champions League.
– A settembre verrà definito il numero delle squadre che si qualificheranno per via diretta e quelle che dovranno giocare i playoff.