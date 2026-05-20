Playoff Serie B, il Palermo vince ma non basta: Catanzaro in finale

Finisce 2-0 per la semifinale di ritorno playoff tra il Palermo e il Catanzaro. Ospiti che passano però alla semifinale in virtù del 3-0 della gara d’andata.

Sarà Monza-Catanzaro la finale del playoff di Serie B, andata domenica 24 maggio a Catanzaro, ritorno a Monza venerdì 29 maggio. L’orario per entrambe le gare alle ore 20.00. Match sbloccato immediatamente dalla rete di Pohjanpalo su assist di Niccolò Pierozzi. Assedio per tutto il match dei rosanero che accorciano sul -1 al 89′ con Rui Modesto. Nel finale doppia espulsione in casa Palermo. Prima Pierozzi al 93′ poi quella di Palumbo al 96′. Eliminazione pesante per i rosanero, prima finale playoff nella storia del Catanzaro.

Pohjanpalo porta avanti il Palermo al 3′

Palermo subito in vantaggio. Cross dalla sinistra di Palumbo, con la difesa del Catanzaro che si perde l’uomo. Niccolò Pierozzi la rimette per Pohjanpalo che sigla il gol del vantaggio per i rosanero. Gol convalidato dopo il Check al VAR. Al 6′ occasione per il Catanzaro. Calcia Pittarello, para Joronen. Un minuto e ci prova Iemmello con una conclusione a giro che esce di poco. Un altro minuto e Le Douaron che manca per poco la palla sul secondo palo. Altra chance per il Palermo al 9′. Conclusione dalla distanza di Ranocchia. Infortunio per il Palermo al 14′. Esce Peda entra Magnani. Altra doppia chance per il Palermo al 36′ e al 39′. Due volte con Pohjanpalo. Pontisso sfiora l’1-1 al 45′ su punizione.

Rui Modesto fa 2-0 ma non basta, passa il Catanzaro

Subito Palermo pericoloso al 53′. Super parata di Pigliacelli su tentativo di Filippo Ranocchia. Catanzaro che si salva al 59′. Brighenti chiude sull’attacco dei rosanero. Un minuto ed è Pigliacelli a dire no a Johnsen. Al 63′ miracolo di Joronen su Di Francesco. Catanzaro che sfiora il pari al 75′. Favasuli tutto solo davanti a Joronen calcia male e sbaglia. Rischia ancora il Palermo al 84′. Di Francesco spreca sbagliando l’assist per Pittarello. Raddoppio Palermo al 89′ con Rui Modesto. Cross perfetto di Ranocchia e inserimento perfetto dell’esterno per la rete del doppio vantaggio. Al 93′ il Palermo resta in 10. Fallaccio di Pierozzi su Pittarello. A gara finita espulso anche Palumbo.