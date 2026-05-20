Lazio, numeri record sul web dopo la Coppa Italia: Il comunicato

Numeri record per la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. I biancocelesti hanno perso il match ma hanno ottenuto grandi risultati a livello di visualizzazioni.

La sfida, che si è conclusa con il successo dei nerazzurri per 2-0 (grazie all’autorete di Marusic e al gol di Lautaro Martinez) ha fatto registrare visualizzazioni impressionanti. Grande successo della sua Media Company che ha affrontato una sfida produttiva, editoriale e tecnologica senza precedenti. I numeri testimoniano la portata del lavoro svolto ed è stato lo stesso club romano, attraverso una nota, a sottolinearli.

Lazio, il comunicato

Questo il comunicato del club biancoceleste: “Le trasmissioni in diretta, distribuite sulle nostre piattaforme ufficiali e su quelle dei nostri partner, hanno generato oltre 200 mila visualizzazioni e più di 55 mila utenti unici. La copertura social dei nostri contenuti, anche grazie alla collaborazione con Polymarket e Fabrizio Romano, ha raggiunto quasi 7 milioni di visualizzazioni totali e oltre 3 milioni di account. Siamo stati inoltre onorati di vedere i nostri contenuti distribuiti da Dazn, Dazn Uk, Sportitalia e Mediaset. Un importante riconoscimento del lavoro svolto negli anni.

Dietro tutto questo c’è stato uno straordinario lavoro di squadra: professionisti, tecnici, autori, registi, presentatori, operatori di ripresa, team social media, grafici, personale di produzione, comunicazione e marketing, partner e collaboratori che hanno lavorato instancabilmente per giorni con passione, competenza e un forte senso di appartenenza. Abbiamo perso una finale contro una delle squadre più forti e prestigiose d’Europa. Ma esserci stati è stato importante. Essere stati protagonisti è stato ancora più importante. E la Lazio c’era: in campo, fuori dal campo e al centro della narrazione di un evento seguito in oltre 150 Paesi in tutto il mondo. Il nostro sguardo è già rivolto al prossimo grande appuntamento: la finale di Supercoppa. Un’altra opportunità per rappresentare la Lazio, la sua storia, la sua gente e la sua ambizione“.