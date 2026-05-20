Manchester City, ufficiale l’addio di Bernardo Silva: il comunicato

Con un comunicato ufficiale sul proprio sito il Manchester City ha annunciato l’addio al termine della stagione di Bernardo Silva.

Così il Manchester City: “Il capitano del Club lascia l’Etihad Stadium quest’estate dopo aver conquistato ben 20 trofei importanti in nove anni. Insieme a John Stones e Phil Foden, Bernardo è il giocatore più titolato della nostra storia e i suoi iconici successi sono stati immortalati in un’immagine davvero speciale. Il nostro team di fotografi ha disposto tutti e 20 i trofei del fantasista portoghese in un unico set, pronti per essere immortalati con Bernardo in posa orgogliosa davanti a essi“.

Il palmares di Bernardo Silva

Si tratta di sei titoli di Premier League, cinque Coppe di Lega, tre FA Cup, tre Community Shield e uno ciascuno di Champions League, Supercoppa UEFA e Coppa del Mondo per club FIFA. E nessun giocatore può affermare di aver fatto di più per portare il City a tutta questa gloria, dato che Bernardo è stato schierato da Pep Guardiola più di qualsiasi altro nella illustre carriera da allenatore del catalano.

In qualche modo, ha giocato 459 volte in nove anni, con una media di oltre 50 partite a stagione, nonostante ricopra uno dei ruoli fisicamente più impegnativi nella massacrante Premier League. Naturalmente, ora dirà addio a modo suo quando domenica affronteremo l’Aston Villa all’Etihad Stadium. Ma la sua storia al City è ormai scritta e, come illustra l’immagine sopra, è stata davvero speciale.

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Le parole di Bernardo Silva

Durante la sua ultima intervista in studio come giocatore del City, Bernardo ha chiarito chiaramente cosa significhi per lui il Club: “È difficile perché nove anni sono davvero tanti. Direi che me ne vado da tifoso del Man City. Quando sono arrivato dal Portogallo, ero un tifoso del Benfica.

Ora posso dire con certezza che i miei sentimenti verso questo Club sono molto, molto forti. Tiferò per il Man City per il resto della mia vita. Provo anche un senso di gratitudine verso il club, verso le persone, verso ciò che i tifosi mi hanno restituito. È stato semplicemente incredibile“.