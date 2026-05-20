Saudi Pro League, domani si decide il campionato in diretta su SI

Si deciderà domani la vincente della Saudi Pro League 2025/2026, l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo e l’Al Hilal di Simone Inzaghi si giocano il treno d’Arabia.

Dopo la sconfitta in finale contro il Gamba Osaka della Champions League Two, l’Al Nassr vuole ora centrare la vittoria della Saudi Pro League. Ronaldo dopo aver rifiutato la medaglia d’argento della Champions, è ancora alla ricerca del primo trofeo ufficiale da quando è un calciatore del Club Globale. Dall’altra parte l’Al Hilal di Simone Inzaghi è stato rimesso in gioco dall’autorete di Bento allo scadere dello scontro diretto, finito 1-1. Il crollo nel girone di ritorno è costato al Club Reale la possibilità di dipendere solo da se stesso. Ora deve sperare di vincere contro l’Al Fayha con un contemporaneo pari o sconfitta dell’Al Nassr contro il Damac per festeggiare.

Domani si decide la Saudi Pro League, in diretta su Sportitalia

Si decide domani sera la Saudi Pro League, tutto in diretta su Sportitalia, canale 60 DTT alle ore 20.00. In modalità diretta gol verranno trasmesse le due gare chiave per la corsa al titolo. Al Nassr-Damac e Al Fayha-Al Hilal. Cristiano Ronaldo va alla ricerca del suo primo titolo ufficiale da quando gioca in Arabia Saudita. Simone Inzaghi, al suo primo anno potrebbe fare il doblete, dopo aver già vinto la King Cup, 2-1 contro l’Al Kholood. Una doppia sfida attesissima in Saudi Pro League, dopo una stagione infinita e ricca di colpi di scena. L’Al Nassr in vetta ad inizio anno aveva perso il controllo del campionato crollando a gennaio con Al Ahli, Al Qadsiah e Al Hilal, nello scontro diretto fuori casa.

Il momento di forma

Da quella gara però il club globale non ha più perso terreno vincendo 20 gare consecutive tra tutte le competizioni. L’Al Hilal è ancora imbattuto ma i troppi pareggi l’hanno portato anche a -8 dalla vetta. Ora a 90 minuti dal termine sono 2 i punti a dividere Ronaldo, primo da Inzaghi secondo. L’Al Nassr può solo vincere per dipendere da se stesso, un pari con conseguente vittoria dell’Al Hilal, vorrebbe dire infatti aggancio in vetta con il Club Reale che vincerebbe il campionato grazie al vantaggio nello scontro diretto. L’ultimo periodo ha visto l’Al Nassr incappare in due sconfitte pesanti, quella contro l’Al Qadsiah, in campionato, che ha permesso ad Inzaghi e i suoi di rientrare nei giochi e quella contro il Gamba Osaka nella finale di Champions League Two. L’Al Hilal invece è tornato a crederci grazie all’autorete di Bento al 98′ nello scontro diretto, pareggiato 1-1. Ora tutto si deciderà all’ultima curva. In diretta ed in esclusiva su Sportitalia.