Guardiola sul suo futuro: “Parlerò con il presidente. Ecco cosa abbiamo deciso”

Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa anche del suo futuro. Ecco che cosa ha detto l’allenatore.

Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa anche del suo futuro. Ecco che cosa ha detto l’allenatore dopo il pari contro il Bournemouth che ha consegnato le chiavi della Premier League all’Arsenal.

Le parole di Guardiola sul suo futuro

Così Guardiola in conferenza: ”Posso dire che mi resta ancora un anno di contratto, ma per esperienza so che annunciare qualcosa mentre la stagione è ancora in corso è sempre molto negativo. La prima persona con cui devo parlare è il presidente Khaldoon Al Mubarak. Abbiamo deciso insieme che ci siederemo a fine stagione per discutere. È tutto molto semplice”.

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