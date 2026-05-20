Guardiola sul suo futuro: “Parlerò con il presidente. Ecco cosa abbiamo deciso”

Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa anche del suo futuro. Ecco che cosa ha detto l’allenatore.
Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa anche del suo futuro. Ecco che cosa ha detto l’allenatore dopo il pari contro il Bournemouth che ha consegnato le chiavi della Premier League all’Arsenal.
Le parole di Guardiola sul suo futuro
Così Guardiola in conferenza: ”Posso dire che mi resta ancora un anno di contratto, ma per esperienza so che annunciare qualcosa mentre la stagione è ancora in corso è sempre molto negativo. La prima persona con cui devo parlare è il presidente Khaldoon Al Mubarak. Abbiamo deciso insieme che ci siederemo a fine stagione per discutere. È tutto molto semplice”.
Guardiola ha deciso: lascia il City a fine stagione! E il sostituto arriva dall’Italia
Secondo The Athletic, Pep Guardiola lascerà il Manchester City quest’estate.
Dopo mesi di speculazioni sul suo futuro, si apprende che lo spagnolo lascerà il club. E il sostituto sarà italiano.
Secondo The Athletic, Pep Guardiola lascerà il Manchester City quest’estate.
Dopo mesi di speculazioni sul suo futuro, si apprende che lo spagnolo lascerà il club dopo l’ultima partita di Premier League di domenica contro l’Aston Villa, con un anno di contratto rimanente. Nessuna conferma ufficiale ancora dal Manchester City, ma il sostituto sembra essere già stato scelto e sarà italiano.
Guardiola lascia il Manchester City: i dettagli
Il giornalista David Ornstein di The Athletic riporta Pep Guardiola ha preso ormai la decisione di lasciare il Manchester City dopo l’ultima partita di campionato contro l’Aston Villa.
La stampa inglese aggiunge che il City avrebbe iniziato a comunicare ai propri sponsor che l’annuncio è imminente e che la conferma ufficiale potrebbe essere prevista per domenica. Tuttavia, queste indiscrezioni non sono state confermate da nessuno del Manchester City direttamente.
Maresca per sostituirlo
Il sostituto di Pep Guardiola al Manchester City? L’italiano Enzo Maresca, che a gennaio si è separato dal Chelsea.
Durante i suoi 10 anni al City, lo spagnolo ha guidato il club alla conquista di ben 20 trofei, tra cui sei titoli di Premier League e una Champions League nel 2023. Ha vinto il double campionato-FA Cup e ha portato il City a lottare per il titolo di Premier League, in quella che potrebbe essere la sua ultima stagione.