L’Arsenal di Mikel Arteta ce l’ha fatta! I Gunners sono Campioni d’Inghilerra 22 anni dopo e festeggiano “dal divano”, grazie al pareggio del Manchester City contro il Bournemouth di questa sera. A Londra può partire la festa e la prossima ed ultima giornata sarà ininfluente per il titolo.
City frenato, Arsenal campione
La prossima sfida dell’Arsenal contro il Crystal Palace dunque sarà utile solo per le statistiche e per la passerella del club londinese. La squadra di Arteta può concentrarsi al 100% sulla finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain, in programma sabato 30 maggio.
Il Manchester City, che a breve sarà affidato ad Enzo Maresca dopo l’addio ormai prossimo di Pep Guardiola, stasera non è andato oltre l’1-1 contro il Bournemouth, in trasferta. Al gol di Kroupi al 38′ per il Bournemouth ha risposto per il City quello di Haaland, al 94′. La distanza dall’Arsenal è aumentata a 4 punti e dunque diventa incolmabile.
This belongs to all of us. pic.twitter.com/7cUNDp2KR5
— Arsenal (@Arsenal) May 19, 2026
Il messaggio di Wenger per il titolo
Al termine della sfida che il Manchester City ha pareggiato contro il Bournemouth, l’Arsenal ha diffuso un video emozionale che ripercorre i migliori momenti della stagione che hanno portato al titolo.
All’inizio del video, come si vede poco più sopra nell’articolo, spunta un videomessaggio di Arsene Wenger, l’ultimo a riuscire nell’impresa di centrare la Premier League: “Ora va e goditi ogni momento”.
L’albo d’Oro della Premier League
Ecco di seguito l’albo d’oro della Premier League da quando è nata nel nuovo formato:
1992-93 Manchester Utd
1993-94 Manchester Utd
1994-95 Blackburn
1995-96 Manchester Utd
1996-97 Manchester Utd
1997-98 Arsenal
1998-99 Manchester Utd
1999-2000 Manchester Utd
2000-01 Manchester Utd
2001-02 Arsenal
2002-03 Manchester Utd
2003-04 Arsenal
2004-05 Chelsea
2005-06 Chelsea
2006-07 Manchester Utd
2007-08 Manchester Utd
2008-09 Manchester Utd
2009-10 Chelsea
2010-11 Manchester Utd
2011-12 Manchester City
2012-13 Manchester Utd
2013-14 Manchester City
2014-15 Chelsea
2015-16 Leicester City
2016-17 Chelsea
2017-18 Manchester City
2018-19 Manchester City
2019-20 Liverpool
2020-21 Manchester City
2021-22 Manchester City
2022-23 Manchester City
2023-24 Manchester City
2024-25 Liverpool
2025-26 Arsenal