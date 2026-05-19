Sarri tra il Napoli e l’Atalanta: le ultime di Pedullà

Importanti aggiornamenti di mercato da parte di Alfredo Pedullà. L’esperto di mercato ha fatto il punto su Maurizio Sarri.
Importanti aggiornamenti di mercato da parte di Alfredo Pedullà. L’esperto di mercato ha fatto il punto su Maurizio Sarri, ecco gli ultimi aggiornamenti.
Pedullà: le ultime su Sarri
Questo il suo X: “Contatto diretto Giuntoli-Sarri, l’Atalanta mantiene il pressing alto”. E poi ancora su Sarri: “Napoli e Atalanta offrono la stessa durata, biennale. Ma la cifra della Dea è più alta e la durata potrebbe cambiare) rispetto ai 2.7 milioni più bonus di ADL. Sarri riflette su molte cose, una squadra pronta e già forte oppure un nuovo ciclo. La Champions o la Conference. Un presidente che conosce o un tandem (Giuntoli-Pompilio) che lo stima da sempre, oltre che una proprietà di spessore. Valutazioni di ogni tipo, riserve da sciogliere. Lui ha comunque voluto aspettare la decisione Napoli sul divorzio con Conte e ora tirerà le somme a stretto giro”.
Napoli, Antonio Conte verso l’addio a fine stagione: Sarri il preferito di ADL
Inizia il domino panchine in Serie A: in casa Napoli si prepara una rivoluzione che vedrebbe coinvolti Antonio Conte e Maurizio Sarri.
Antonio Conte avrebbe deciso di lasciare il Napoli al termine della stagione attuale. Una scelta che interrompe un ciclo straordinario ma che, a quanto pare, sembrerebbe essere arrivato al suo capolinea emotivo e professionale. Come rivelato da Il Mattino, l’allenatore salentino rinuncerà infatti all’ultimo anno di stipendio e a qualsiasi tipo di indennità di buonuscita con un anno di anticipo.
L’addio di Conte arriva dopo due stagioni vissute a mille all’ora, capaci di riportare l’entusiasmo all’ombra del Vesuvio e, soprattutto, di riempire nuovamente la bacheca del club. Il bilancio del suo biennio alla guida del Napoli resta memorabile: uno Scudetto, una Supercoppa Italiana e un Secondo Posto, piazzamento d’élite che garantisce al Napoli la qualificazione aritmetica alla prossima Champions League. Un palmarès di tutto rispetto e una separazione consensuale ma dolorosa per il popolo azzurro.
Napoli-Conte: vicino l’addio, Sarri il preferito di ADL
Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, il profilo di Maurizio Sarri è balzato in pole position per raccogliere l’eredità di Antonio Conte. Nonostante il suo nome sia in cima alla lista della dirigenza del Napoli, ci sono ancora diversi dettagli contrattuali e programmatici da limare prima di arrivare alla fumata bianca.
Al momento si attende infatti che il club partenopeo ufficializzi formalmente la separazione con il tecnico salentino, passaggio burocratico necessario prima di poter annunciare e definire il nuovo corso della panchina azzurra.