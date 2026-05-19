Sarri tra il Napoli e l’Atalanta: le ultime di Pedullà

Importanti aggiornamenti di mercato da parte di Alfredo Pedullà. L’esperto di mercato ha fatto il punto su Maurizio Sarri.

Importanti aggiornamenti di mercato da parte di Alfredo Pedullà. L’esperto di mercato ha fatto il punto su Maurizio Sarri, ecco gli ultimi aggiornamenti.

Pedullà: le ultime su Sarri

Questo il suo X: “Contatto diretto Giuntoli-Sarri, l’Atalanta mantiene il pressing alto”. E poi ancora su Sarri: “Napoli e Atalanta offrono la stessa durata, biennale. Ma la cifra della Dea è più alta e la durata potrebbe cambiare) rispetto ai 2.7 milioni più bonus di ADL. Sarri riflette su molte cose, una squadra pronta e già forte oppure un nuovo ciclo. La Champions o la Conference. Un presidente che conosce o un tandem (Giuntoli-Pompilio) che lo stima da sempre, oltre che una proprietà di spessore. Valutazioni di ogni tipo, riserve da sciogliere. Lui ha comunque voluto aspettare la decisione Napoli sul divorzio con Conte e ora tirerà le somme a stretto giro”.

Napoli, Antonio Conte verso l’addio a fine stagione: Sarri il preferito di ADL