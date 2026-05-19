Serie A, ecco gli squalificati per la 38^ giornata: una giornata per Wesley e Rovella

Il Giudice Sportivo modifica gli equilibri dell’ultima giornata: undici squalificati, con Rovella e Wesley fermati dopo il derby di Roma e multati. Assenze pesanti per Lazio e Roma in un turno decisivo tra corsa Champions e lotta salvezza.

L’ultima giornata di Serie A 2025-26 si avvicina e, come spesso accade, il Giudice Sportivo ha avuto un ruolo decisivo nel disegnare gli scenari del turno conclusivo. Saranno undici i giocatori costretti a saltare l’ultimo atto del campionato, una lista che potrebbe incidere in modo significativo sia sulla corsa Champions sia sulla lotta salvezza. Tra tutti, spiccano soprattutto i nomi di Nicolò Rovella e Wesley, protagonisti in negativo del derby di Roma e ora assenti in una partita che può pesare tantissimo per i rispettivi club.

Gli squalificati del derby di Roma

Il caso che ha attirato maggiormente l’attenzione riguarda proprio quanto accaduto nella stracittadina capitolina. Rovella e Wesley sono stati espulsi con rosso diretto e fermati per un turno, ma non solo: per entrambi è arrivata anche un’ammenda da 10.000 euro. Il motivo è legato all’episodio avvenuto al 25’ del secondo tempo, quando i due hanno reciprocamente colpito con una manata al volto l’avversario, gesto giudicato antisportivo anche se senza conseguenze fisiche.

Per la Lazio l’assenza di Rovella è particolarmente delicata. Il centrocampista, nonostante i tanti problemi fisici, è un punto fermo nella costruzione del gioco della squadra di Sarri, garantendo equilibrio, qualità in impostazione e copertura davanti alla difesa. La sua squalifica costringerà lo staff tecnico a ripensare la mediana proprio nel momento più importante, quando ogni dettaglio può fare la differenza.

Situazione simile per la Roma, che dovrà fare a meno di Wesley. La sua energia e la capacità di dare spinta sulla fascia rappresentano una risorsa importante, soprattutto in partite dove serve intensità e ritmo. Perdere una pedina così nel momento decisivo della stagione non è un dettaglio da poco.

Gli altri squalificati

Tra gli altri squalificati figura anche Ranieri della Fiorentina, espulso per proteste irrispettose verso gli ufficiali di gara mentre si trovava in panchina. Completano la lista Taylor e Tavares (Lazio), Vitinha (Genoa), Bremer (Juventus), Caracciolo (Pisa), Gagliardini (Hellas Verona), Maripan (Torino) e Kamara (Udinese, fermati per somma di ammonizioni.