Europa League: Aston Villa e Friburgo si giocano il trofeo a Istanbul

Tedeschi alla prima finale europea contro i Villans di Emery, specialista della competizione, ne parliamo con Planetwin365.news.

L’Europa League inaugura le finali di Coppe Europee. Domani sera ad Istanbul, si affrontano il Friburgo e l’Aston Villa. Due mondi opposti si contendono il trofeo: da una parte i tedeschi alla prima finale europea della loro storia, dall’altra un club che nel 1982 conquistò la Coppa dei Campioni e che oggi sogna di tornare protagonista nel calcio continentale.

Vincenzo Grifo protagonista

La squadra di Julian Schuster si presenta all’appuntamento forte di un calcio offensivo e spettacolare: 25 reti segnate nel torneo e almeno tre gol realizzati in quattro gare della fase a eliminazione diretta. Tra i protagonisti c’è anche l’italiano Vincenzo Grifo, autore di cinque gol e quattro assist in Europa. Il Friburgo ha costruito la propria cavalcata eliminando Braga, Genk e Celta Vigo, dimostrando carattere e capacità di rimonta.

Villa favorito nella sfida

Dall’altra parte c’è un Aston Villa che trasuda esperienza internazionale. I Villans, guidati dal maestro delle finali europee Unai Emery, che cerca il quinto trofeo nella competizione. La squadra inglese arriva all’ultimo atto dopo aver eliminato Lille, Bologna e Nottingham Forest, confermando una straordinaria solidità offensiva con 28 reti segnate e

Come riportano le statistiche di Planetwin365.news, le due squadre non si sono mai affrontate in precedenza. L’unica esperienza del Friburgo contro avversari inglesi in Europa risale alle quattro partite contro il West Ham nel 2023/24 (1 vittoria e 3 sconfitte), con gli Hammers che li eliminarono agli ottavi. Sul versante opposto, il bilancio dell’Aston Villa contro le squadre della Bundesliga è in positivo (4 vittorie e 2 sconfitte), e include ovviamente il successo in finale contro il Bayern Monaco nel 1982.

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