Neymar al Mondiale! Ecco i convocati di Ancelotti per il Brasile

Alla fine ci sarà anche Neymar: Carlo Ancelotti, commissario tecnico del Brasile, ha preso la sua decisione convocando la stella del Santos per la manifestazione iridata.
Alla fine ci sarà anche Neymar: Carlo Ancelotti, commissario tecnico del Brasile, ha preso la sua decisione convocando la stella del Santos per la manifestazione iridata. Presenti anche due giocatori che militano in Serie A.
I convocati del Brasile per i Mondiali 2026
Ecco la liste dei convocati del Brasile per i Mondiali 2026. Presenti anche Gleison Bremer della Juventus e Wesley della Roma.
Portieri: Alisson, Ederson, Weverton.
Difensori: Alex Sandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Magalhaes, Ibanez, Leo Pereira, Maquinhos, Wesley.
Centrocampisti: Bruno Guimaraes, Casemiro, Danilo, Fabinho, Lucas Paquetà.
Attaccanti: Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Neymar jr, Raphinha, Rayan, Vinicius jr.