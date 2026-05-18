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Neymar al Mondiale! Ecco i convocati di Ancelotti per il Brasile

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Alla fine ci sarà anche Neymar: Carlo Ancelotti, commissario tecnico del Brasile, ha preso la sua decisione convocando la stella del Santos per la manifestazione iridata.

Alla fine ci sarà anche Neymar: Carlo Ancelotti, commissario tecnico del Brasile, ha preso la sua decisione convocando la stella del Santos per la manifestazione iridata. Presenti anche due giocatori che militano in Serie A.

Neymar con la maglia del Santos
Neymar con la maglia del Santos (fonte immagine YouTube)

I convocati del Brasile per i Mondiali 2026

Ecco la liste dei convocati del Brasile per i Mondiali 2026. Presenti anche Gleison Bremer della Juventus e Wesley della Roma.

Portieri: Alisson, Ederson, Weverton.
Difensori: Alex Sandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Magalhaes, Ibanez, Leo Pereira, Maquinhos, Wesley.
Centrocampisti: Bruno Guimaraes, Casemiro, Danilo, Fabinho, Lucas Paquetà.
Attaccanti: Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Neymar jr, Raphinha, Rayan, Vinicius jr.

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