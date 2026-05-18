Roland Garros 2026, il punto sulle qualificazioni: avanzano Cinà e Pigato

Buone notizie per l’Italia nelle qualificazioni per il Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam. Nel tabellone maschile Federico Cinà ha battuto al primo turno il giapponese Yosuke Watanuki per 6-4, 6-4. Tra le donne Lisa Pigato ha battuto la russa Aliona Falei 6-1, 6-3.

Tra gli italiani, nel maschile, avanzano anche Cecchinato, Pellegrino e Travaglia. Superano il primo turno anche l’austriaco Naymayer, il brasiliano Boscardin, l’argentino Gomez, il britannico Samuel, l’estone Glinka, il ceco Svrcina, il belga Goffin e lo svizzero Bertola.

Le parole di Sinner

Jannik Sinner ha parlato così dopo la conquista degli Internazionali di Roma: “Dobbiamo andare veramente torneo dopo torneo. La cosa più importante, quello che ho detto anche in campo, è che fisicamente devi star bene. Altrimenti non vai da nessuna parte. È per questo che ringrazio il mio team per la parte fisica. Stiamo lavorando tanto. Per me la cosa più importante è il corpo. Poi a tennis giocano bene tutti”.

I prossimi appuntamenti? “Però una scelta che noi abbiamo fatto è che prima di Wimbledon non giochiamo nessun torneo sull’erba. Quindi ovviamente se riposiamo prima di Wimbledon, dopo Wimbledon la probabilità che giochiamo in Canada c’è, no? Poi vediamo, però io sono sempre stato realista. Secondo me non è realistico… cioè, nel senso, adesso abbiamo vinto qua e siamo contenti, però è impossibile stare così, come sto giocando, per tutta la stagione”, ha detto Sinner.