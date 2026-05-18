Cagliari, Esposito è tutto tuo: con la salvezza scatta l’obbligo di riscatto

Sebastiano Esposito è definitivamente e ufficialmente un calciatore del Cagliari, l’aritmetica salvezza ha fatto scattare l’obbligo di riscatto dall’Inter.

La vittoria 2-1 del Cagliari contro il Torino non è valsa soltanto la salvezza dei sardi ma anche l’addio, per la prima volta definitivo di Sebastiano Esposito all’Inter. L’attaccante, infatti era legato da un obbligo di riscatto condizionato dalla salvezza dei sardi. L’obiettivo raggiunto ieri sera, anche grazie ad un gol dello stesso Esposito, permetterà all’Inter di incassare 4 milioni, oltre il 40% sulla futura rivendita del calciatore. I nerazzurri potrebbero incassare anche altri bonus. Un’operazione importante per il Cagliari, ora proprietario totale del cartellino di una delle seconde punte più interessanti tra gli attaccanti italiani.

Cagliari, Sebastiano Esposito è tuo: scattato l’obbligo di riscatto

Dopo 12 anni termina, per la prima volta in maniera definitiva l’avventura di Sebastiano Esposito con l’Inter. La salvezza aritmetica del Cagliari, centrata anche grazie ad un suo gol, nella gara vinta contro il Torino, ha fatto infatti scattare l’obbligo di riscatto. Esposito passa ai sardi per 4 milioni, più il 40% sulla futura rivendita del giocatore. L’attaccante dopo 8 prestiti, compreso quello con il Cagliari, lascia così Milano e il nerazzurro dove è cresciuto e dove ha vinto con il settore giovanile facendo parte della rosa della prima squadra dal 2018 al 2020, segnando anche un gol. Una carriera si qui ricca di esperienze quella del classe 2002′ ma che mai aveva trovato una casa definitiva. Esposito negli ultimi anni aveva fatto innamorare in ordine Bari, Genova, sponda Sampdoria ed Empoli senza però mai rimanere al termine della stagione ora a Cagliari ha trovato la sua casa.

La carriera sino ad ora

Sono otto le esperienze lontano da Milano fino ad ora per Sebastiano Esposito che adesso è ufficialmente un calciatore del Cagliari. La prima con la maglia della Spal nella stagione 20-21, solo un girone, e un solo gol al fianco del fratello Salvatore prima di passare al Venezia dove centrerà pochi mesi dopo la prima promozione in Serie A dopo i playoff sotto la guida di Paolo Zanetti. Il Venezia sale in Serie A ma lui non resta e nelle due stagioni successive gioca sempre in prestito ma all’estero. Prima con il Basilea, 34 partite e 7 gol e poi con l’Anderlecht, 21 gare e solo 2 gol.

Da lì il ritorno in Italia nel gennaio 2023, per 6 mesi gioca a Bari in Serie B, raccogliendo 15 presenze e 4 gol terminando la stagione nella finale playoff persa contro il Cagliari. L’anno successivo gioca alla Sampdoria 23 gare e 6 gol. Il ritorno in Serie A nella scorsa stagione, con la maglia dell’Empoli. 37 gare e 10 gol stagionali, 8 in Serie A. Oltre ad una semifinale di Coppa Italia conquistata eliminando tra le altre Torino, Fiorentina e Juventus. L’anno termina però con la retrocessione e Esposito passa al Cagliari, 35 gare e 8 gol, 7 in Serie A. L’ultimo pesantissimo a segnare la salvezza dei sardi e il trasferimento definitivo di Sebastiano per la prima volta in carriera.