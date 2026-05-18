Serie A, date e orari dell’ultima giornata: ecco quando si gioca

La volata Champions e la terza squadra retrocessa: si gioca tra venerdì e domenica. Novanta minuti per provare a centrare l’obiettivo, per scrivere la storia di questa Serie A.
Dopo la festa dell’Inter, l’aritmetica qualificazione in Champions League del Napoli, l’Atalanta in Conference League e i saluti a Pisa ed Hellas Verona, la Serie A Enilive è pronta ad emettere gli ultimi verdetti che riguardano in modo particolare la lotta per non retrocedere e gli ultimi posti per l’Europa.
Ultima giornata Serie A: tre partite tra venerdì e sabato
La 38ª giornata comincia venerdì 22 maggio con Fiorentina-Atalanta alle 20.45, per poi proseguire sabato con Bologna-Inter alle 18.00 e Lazio-Pisa alle 20.45.
38o turno di Serie A: una ricca domenica tra salvezza e Champions
Domenica sera si gioca sia per la salvezza che per la Champions: aprono Parma-Sassuolo alle 15.00 e Napoli-Udinese alle 18.00, poi alle 20.45 la temperatura sale: dai risultati di Cremonese-Como e Lecce-Genoa dipenderà il nome della terza squadra retrocessa in Serie B, con i lariani decisi, però, a provare a prendersi un posto nelle prime quattro, proprio cme il Milan, che ospita il Cagliari, la Roma, di scena a Verona e la Juventus, impegnata nel derby contro i granata all’Olimpico Grande Torino… Per una serata non adatta ai deboli di cuore!
La classifica aggiornata
CAMPIONE D’ITALIA
1. Inter 86
QUALIFICATA IN CHAMPIONS LEAGUE
2. Napoli 73
LOTTA PER CHAMPIONS ED EUROPA LEAGUE
3. Milan 70
4. Roma 70
5. Como 68
6. Juve 68
DEA QUALIFICATA IN CONFERENCE LEAGUE
7. Atalanta 58
8. Bologna 55
9. Lazio 51
10. Udinese 50
11. Sassuolo 49
12. Torino 44
13. Parma 42
14. Genoa 41
15. Fiorentina 41
16. Cagliari 40
LOTTA SALVEZZA
17. Lecce 35
18. Cremonese 34
RETROCESSE
19. Hellas Verona 21
20. Pisa 18