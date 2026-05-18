Serie A, date e orari dell’ultima giornata: ecco quando si gioca

La volata Champions e la terza squadra retrocessa: si gioca tra venerdì e domenica. Novanta minuti per provare a centrare l’obiettivo, per scrivere la storia di questa Serie A.

Dopo la festa dell’Inter, l’aritmetica qualificazione in Champions League del Napoli, l’Atalanta in Conference League e i saluti a Pisa ed Hellas Verona, la Serie A Enilive è pronta ad emettere gli ultimi verdetti che riguardano in modo particolare la lotta per non retrocedere e gli ultimi posti per l’Europa.

Ultima giornata Serie A: tre partite tra venerdì e sabato

La 38ª giornata comincia venerdì 22 maggio con Fiorentina-Atalanta alle 20.45, per poi proseguire sabato con Bologna-Inter alle 18.00 e Lazio-Pisa alle 20.45.

38o turno di Serie A: una ricca domenica tra salvezza e Champions

Domenica sera si gioca sia per la salvezza che per la Champions: aprono Parma-Sassuolo alle 15.00 e Napoli-Udinese alle 18.00, poi alle 20.45 la temperatura sale: dai risultati di Cremonese-Como e Lecce-Genoa dipenderà il nome della terza squadra retrocessa in Serie B, con i lariani decisi, però, a provare a prendersi un posto nelle prime quattro, proprio cme il Milan, che ospita il Cagliari, la Roma, di scena a Verona e la Juventus, impegnata nel derby contro i granata all’Olimpico Grande Torino… Per una serata non adatta ai deboli di cuore!

La classifica aggiornata

CAMPIONE D’ITALIA

1. Inter 86

QUALIFICATA IN CHAMPIONS LEAGUE

2. Napoli 73

LOTTA PER CHAMPIONS ED EUROPA LEAGUE

3. Milan 70

4. Roma 70

5. Como 68

6. Juve 68

DEA QUALIFICATA IN CONFERENCE LEAGUE

7. Atalanta 58

8. Bologna 55

9. Lazio 51

10. Udinese 50

11. Sassuolo 49

12. Torino 44

13. Parma 42

14. Genoa 41

15. Fiorentina 41

16. Cagliari 40

LOTTA SALVEZZA

17. Lecce 35

18. Cremonese 34

RETROCESSE

19. Hellas Verona 21

20. Pisa 18