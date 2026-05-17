Cagliari, Pavoletti saluta dopo 9 anni: addio emozionante all’Unipol Domus

Pavoletti saluta il Cagliari dopo 9 anni, lo stadio gli rende omaggio.

Emozioni e applausi scroscianti per Leonardo Pavoletti. L’attaccante del Cagliari ha salutato il club rossoblù nell’ultima partita casalinga della stagione dopo ben nove anni di militanza. Il momento del saluto è andato in scena subito dopo il riscaldamento della squadra, a ridosso del calcio d’inizio del match contro il Torino. Pavoletti è sceso in campo accompagnato dai suoi due figli, mentre l’intero stadio scandiva a gran voce il suo nome.

Le parole di Pavoletti: è addio al Cagliari dopo 9 anni

“Mi avete visto sempre sorridente, ma oggi non è facile. Vorrei ringraziare questi ragazzi per la salvezza e poi vorrei ringraziare ognuno di voi, perché in questi nove anni mi avete dato tutto il vostro cuore, anche nei miei periodi bui. Ho avuto la fortuna di avere sempre con me un popolo, un’intera regione. E voglio chiudere così: Cagliari, anzi Sardegna, sei bella come un gol di Pavoletti al 94′. Grazie!”. Poi la consegna di una maglia celebrativa: “È stato Pavoloso”.



Le parole ai microfoni di Dazn di Stefano Melis, amministratore delegato del Cagliari, prima del match della Domus contro il Torino: “Salutiamo oggi il nostro capitano, ma soprattutto un giocatore e un uomo che ha lasciato il segno. Non è un qualcosa di banale, ci ha regalato tante emozioni. Lui è entrato nel cuore di tutti, saluta il Cagliari da giocatore, questo fa un po’ strano. Capiremo poi quali saranno i suoi prossimi passi”.