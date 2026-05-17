Il racconto della sfida del Ceravolo tra Catanzaro e Palermo: i calabresi si assicurano il derby del Sud contro i siciliani con un secco 3-0.

Un’andata da sogno per i calabresi, capaci di archiviare la pratica già nei primi quarantacinque minuti. Al “Ceravolo”, la formazione di casa travolge i favoriti con un rotondo 3-0: a segno Iemmello (autore di due gol) e Liberali. Il club siciliano esce dal campo ridimensionato: per i ragazzi di Inzaghi al “Barbera” servirà un vero e proprio miracolo sportivo per ribaltare il verdetto.

Monologo Catanzaro nel Primo Tempo: Palermo senza mordente

L’avvio dei padroni di casa è fulmineo. Sessanta secondi e la gara si sblocca: traversone di Cassandro e deviazione vincente di Iemmello che fulmina Joronen. Il raddoppio arriva intorno al 15′: sda calcio d’angolo, Brighenti spizza per il solito Iemmello che da pochi passi segna la sua personale doppietta. Al 41′ arriva il tris con Liberali: giocata d’alta classe per il trequartista che supera l’estremo difensore finlandese per la terza volta.

Ripresa in Gestione e finale ipotecata

Nel secondo tempo gli ospiti provano ad alzare il ritmo per riaprire i giochi, ma il Catanzaro amministra il triplo vantaggio, sfiorando addirittura la quarta marcatura con Pontisso. Lato rosanero, l’unico vero brivido per i padroni di casa arriva in pieno recupero, quando una punizione di Rui Modesto si stampa sul legno a portiere battuto.