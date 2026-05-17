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Pazza corsa Champions! Clamoroso flop Juventus, la Roma vince il derby. Ok il Milan a Genova

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Il flop della Juventus è a dir poco clamoroso! La truppa bianconera perde in casa contro la Fiorentina. La Roma domina il derby e il Milan sbanca Genova.

Il risultato clamoroso del lunch match di Serie A arriva dall’Allianz Stadium: la Juventus cade in casa contro la Fiorentina (0-2) e dice quasi addio alla corsa Champions. Un ko che fa rumore: la viola vince con merito segnando un gol per tempo. La sblocca Ndour, raddoppia Mandragora con un sinistro capolavoro diretto all’incrocio. Nel mezzo un gol annullato a Vlahovic per posizione irregolare.

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus
Luciano Spalletti, allenatore della Juventus

Lunch match incredibile

Il pranzo a qualcuno è andato di traverso, mentre altri sorridono. Partiamo dalla Roma, che ha vinto il derby contro la Lazio centrando la quota per entrare in Champions. I giallorossi s’impongono sui biancocelesti con la clamorosa doppietta di Gianluca Mancini. Vince anche il Como grazie alla rete di Alberto Moreno: 1-0 sul Parma.

Successo fondamentale per il Milan al Ferraris di Genova: i rossoneri soffrono le pene dell’inferno, ma ottengono tre punti probabilmente decisivi per il raggiungimento dell’obiettivo pre-stagionale. La sblocca Nkunku dal dischetto, raddoppia Athekame ma una rete di Vasquez fa vivere i dieci minuti di recupero ad altissima tensione per tutti i tifosi rossoneri.

Tris del Napoli sul campo del Pisa: vittoria agevole per la truppa partenopea con le reti di McTominay, Rrahmani e Hojlund che archivia la pratica nella ripresa.

La classifica aggiornata

INTER 85

NAPOLI 73

MILAN 70

ROMA 70

COMO 68

JUVENTUS 68

 

 

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