Xabi Alonso-Chelsea: lo spagnolo si auto annuncia sui social?

Xabi Alonso sempre più vicino al Chelsea: dopo l’accordo con i Blues, un repost sui social del tecnico spagnolo alimenta il caso e sembra anticipare l’annuncio ufficiale. A Stamford Bridge sta per iniziare una nuova era.

È di ieri la notizia che Xabi Alonso e il Chelsea sarebbero giunti a un accordo per portare lo spagnolo sulla panchina dei londinesi. Una trattativa che andava avanti ormai da diversi giorni, che si è conclusa secondo quanto riportato da The Athletic nelle ore della finale di FA Cup persa dai Blues.

L’ex allenatore di Real Madrid e Bayer Leverkusen, dopo la deludente esperienza madridista, ripartirà dunque nella prossima annata dal ricchissimo club inglese. L’obiettivo? Riportato ordine e risultati nel club dell’est della capitale inglese. E, possibilmente, farlo andando in Champions League se non lottando anche per il titolo in Premier League.

Xabi Alonso si annuncia da solo?

Ciò che però sembra rendere “unico” questo inizio di avventura inglese per Xabi Alonso è quel che accaduto stamattina. L’ex regista di Liverpool e Bayern Monaco questa mattina presto è entrato sul suo profilo ufficiale di X, dove non postava dal 29 luglio 2025 (quando fece gli auguri al videogioco Pro Evolution Soccer per i suoi 30 anni, ndr) e ha ripostato una notizia.

Xabi Alonso, a punto de convertirse en entrenador del Chelsea https://t.co/ZSDO82sd9S — Xabi Alonso (@XabiAlonso) May 17, 2026

La notizia è quella del quotidiano Marca che riportava proprio la sua imminente firma con il Chelsea. Una specie di auto annuncio? Un errore del tecnico o delle persone che ne gestiscono i social o una conferma di quello che sta per accadere. Difficile dirlo senza indicazioni a favore o contrarie, quello che è evidente è che il post resta sul profilo senza alcun timore di smentita.