Domani sarà una caldissima giornata di Serie A. Infatti per la prima volta dopo diversi anni, la giornata di Serie A si giocherà tutta di domenica. Cinque gare in contemporanea, alle 12, per la lotta alla Champions League League, una alle 15, una alle 18 importante per il 7° posto, e poi alle 20:45 tre gare in contemporanea decisive per la salvezza.
Le probabili formazioni
INTER-HELLAS VERONA, ORE 15
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Martinez, Bonny. Allenatore: Cristian Chivu.
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Belghali, Akpa-Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Suslov, Bowie. Allenatore: Paolo Sammarco.
ATALANTA-BOLOGNA, ORE 18
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kolasinac, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, de Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic. Allenatore: Raffaele Palladino.
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Heggem, Helland, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Bernardeschi, Rowe; Orsolini. Allenatore: Vincenzo Italiano.
In tre per la salvezza
CAGLIARI-TORINO, ORE 20:45
CAGLIARI (4-4-2): Caprile; Zappa, Mina, Rodriguez, Obert; Palestra, Adopo, Gaetano, Folorunsho; Esposito, Mendy. Allenatore: Fabio Pisacane.
TORINO (3-4-2-1): Paleari; Coco, Marianucci, Ebosse; Pedersen, Ilkhan, Casadei, Obrador; Vlasic, Njie; Simeone. Allenatore: Roberto D’Aversa.
UDINESE-CREMONESE, ORE 20:45
UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zarraga, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Kamara; Buksa, Davis. Allenatore: Kosta Runjaic.
CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Bianchetti, Luperto, Pezzella; Barbieri, Grassi, Maleh, Vandeputte; Bonazzoli, Vardy. Allenatore: Marco Giampaolo.
SASSUOLO-LECCE, ORE 20:45
SASSUOLO (4-3-3): Turati; Coulibaly; Romagna, Muharemovic, Garcia; Thostvedt, Matic, Konè; Berardi, Pinamonti; Laurienté. Allenatore: Fabio Grosso.
LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Ngom; Pierotti, Coulibaly, Banda; Cheddira. Allenatore: Eusebio Di Francesco.