Chelsea, è fatta per Xabi Alonso: sarà lo spagnolo l’allenatore della prossima stagione

Il Chelsea riparte da Xabi Alonso: dopo una stagione turbolenta e senza trofei, i Blues scelgono l’ex tecnico di Leverkusen e Real Madrid per costruire una nuova identità e riportare stabilità tecnica e ambizioni alla squadra londinese.

L’ennesimo casting di allenatori del Chelsea è finito, il club londinese ha scelto definitivamente il tecnico della prossima stagione e sarà Xabi Alonso. L’ex allenatore di Bayer Leverkusen e Real Madrid ha accettato l’offerta dei Blues. Secondo The Athletic, il tecnico e la società londinese hanno avuto diversi colloqui e alla fine sono giunti a un accordo.

Il club di Stamford Bridge avrà dunque lo spagnolo in panchina a partire dalla prossima annata. La squadra londinese, reduce oggi dalla sconfitta nella finale di FA Cup contro il Manchester City, ha deciso di puntare fortemente sull’ex allenatore del Bayer Leverkusen dei record e presto lo annuncerà. Nel frattempo finirà la stagione con Calum McFarlane in panchina. Ovvero il terzo allenatore della sua stagione, dopo Enzo Maresca e Liam Rosenior.

L’accordo tra Chelsea e Xabi Alonso

Il Chelsea e Xabi Alonso sono arrivati a un accordo dopo diversi incontri. Lo spagnolo ha visitato Londra, la sede e il centro sportivo del club nella scorsa settimana e alla fine ha scelto di accettare l’offerta. La proposta è basato su un contratto di quattro anni, leggermente più corto rispetto ai mega accordi finora fatti firmare dai Blues ai loro tecnici.

🚨 EXCLUSIVE: Agreement complete for Xabi Alonso to become Chelsea manager. 44yo Spaniard visited London early last week & accepted opportunity; 4yr contract now finalised – announcement imminent. Primary target throughout + wanted #CFC move @TheAthleticFC https://t.co/4022hQsMXA — David Ornstein (@David_Ornstein) May 16, 2026

Occasione di riscatto per Xabi

Per l’allenatore spagnolo sarà la prima esperienza sulla panchina di un club di Premier League. Lo farà con una società che ha un budget quasi illimitato, ma tanti problemi interni, soprattutto sulla direzione tecnica. Dovrà essere lui a mettere ordine e far funzionare tutto come fece a suo tempo Enzo Maresca.

Sarà anche l’occasione di prendersi un importante riscatto rispetto al recente passato. Il Chelsea nella prossima stagione, salvo miracoli, difficilmente giocherà le coppe europee. Questo significa che l’ex allenatore del Real Madrid avrà carta bianca e anche l’occasione di incidere fortemente nella società e nella squadra, sempre molto giovane. L’addio burrascoso al Real è stata sicuramente una delusione per lui, ma anche per chi lo segue dall’esterno viste e considerate le premesse stagionali e l’ottimo avvio di annata dei Blancos.

Chelsea alla ricerca di un’identità

Dall’altra parte, l’approdo di Xabi sarà per i Blues l’opportunità di rilanciarsi. A Xabi Alonso, il Chelsea dovrà lasciare la mano libera per organizzare la squadra ma soprattutto dare una struttura societaria chiara. Quel che ha portato alla “autodistruzione” di questa annata è stata la grande confusione sulla direzione tecnica del club.