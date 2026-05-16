UFFICIALE Il Sassuolo rinnova Laurienté fino al 2029. Il Genoa saluta Malinovskyi

Laurienté si lega al Sassuolo fino al 2029, mentre Malinovskyi saluta il Genoa per il Trabzonspor.

Weekend di grandi manovre e verdetti ufficiali sull’asse Serie A e calcio internazionale. In casa Sassuolo arriva una di quelle notizie che blindano il futuro e accendono l’entusiasmo della piazza: Armand Laurienté ha ufficialmente rinnovato il suo contratto con i neroverdi fino al 2029. Nel frattempo, si consuma un addio importante in Liguria. Ruslan Malinovskyi saluta definitivamente il Genoa: il centrocampista ucraino, arrivato alla scadenza del contratto, si trasferisce a parametro zero al Trabzonspor. Per il classe ’93 si aprono così le porte della Süper Lig turca, pronti a accoglierlo per l’inizio di una nuova avventura professionale dopo le tappe italiane con Atalanta e rossoblù.

Calciomercato Serie A: rinnova Laurienté con il Sassuolo. Malinovskyi-Genoa, è addio

La nota ufficiale dei neroverdi



L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver prolungato il contratto del calciatore Armand Laurienté fino al 30 giugno 2029.

Arriva a Sassuolo nell’estate del 2022, e nella prima stagione in Italia l’attaccante francese mette subito in mostra le sue qualità con 7 reti e 6 assist in 28 presenze, seguiti da 5 gol e 4 assist l’anno seguente. Nell’annata di Serie B, Laurienté è protagonista indiscusso del campionato: 18 reti e 5 passaggi decisivi in 33 gare, numeri che trascinano il Sassuolo di nuovo in massima serie e consegnano ad Armand il premio come MVP della Serie BKT 2024/2025. Nella stagione in corso l’ala neroverde continua ad entrare nel tabellino, arrivando a superare la sua prima annata di Serie A: 6 marcature e 9 assist in 2529 minuti, conditi da ben 5 premi “uomo partita” (Sassuolo-Udinese, Cagliari-Sassuolo, Milan-Sassuolo, Sassuolo-Cremonese, Sassuolo-Milan).

“Sono felice di aver prolungato il mio contratto con il Sassuolo. Per me questo club rappresenta davvero molto, ringrazio la Proprietà, il Presidente Carlo Rossi, l’Amministratore Delegato Giovanni Carnevali e il Direttore Sportivo Francesco Palmieri per avermi dato questa importante possibilità. Ringrazio inoltre il Mister, tutto lo staff e la squadra per l’aiuto costante ricevuto in questa stagione. Ringrazio e saluto anche i tifosi, che mi sono sempre stati vicino. Ci vediamo domenica allo stadio. Avanti insieme. Forza Sassuolo”.

Il tributo del Grifone

Grazie Ruslan per questa bellissima avventura vissuta con il rosso e il blu cuciti sulla pelle. Nella buona e nella cattiva sorte, la tua grinta e amore per la maglia resteranno indelebili. Tutto il Genoa ti manda un caloroso saluto, pronto a farti ricevere una standing ovation… pic.twitter.com/uSckeMDBjZ — Genoa CFC (@GenoaCFC) May 15, 2026



Settantaquattro presenze tra campionato e Coppa Italia, 10 gol, 8 assist. Dopo tre stagioni con la maglia del Genoa, domenica al Ferraris ci apprestiamo a salutare con un tributo collettivo Ruslan Malinovskyi.

Tra i cuori pulsanti della squadra e riferimento per lo spogliatoio, Ruslan ha sempre interpretato i valori del club e della genoanità. Caro Ruslan, è stato un onore vederti giocare con i nostri colori, condividere momenti di gioia con la tua famiglia e sostenerti nei lunghi mesi del recupero. Hai fatto vedere di che pasta sei fatto. Complimenti e … buon tutto!”