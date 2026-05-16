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UFFICIALE Il Sassuolo rinnova Laurienté fino al 2029. Il Genoa saluta Malinovskyi

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Laurienté si lega al Sassuolo fino al 2029, mentre Malinovskyi saluta il Genoa per il Trabzonspor.

Weekend di grandi manovre e verdetti ufficiali sull’asse Serie A e calcio internazionale. In casa Sassuolo arriva una di quelle notizie che blindano il futuro e accendono l’entusiasmo della piazza: Armand Laurienté ha ufficialmente rinnovato il suo contratto con i neroverdi fino al 2029. Nel frattempo, si consuma un addio importante in Liguria. Ruslan Malinovskyi saluta definitivamente il Genoa: il centrocampista ucraino, arrivato alla scadenza del contratto, si trasferisce a parametro zero al Trabzonspor. Per il classe ’93 si aprono così le porte della Süper Lig turca, pronti a accoglierlo per l’inizio di una nuova avventura professionale dopo le tappe italiane con Atalanta e rossoblù.

Malinovskyi saluta il Genoa e vola in Turchia, Laurienté rinnova con il Sassuolo

Calciomercato Serie A: rinnova Laurienté con il Sassuolo. Malinovskyi-Genoa, è addio

La nota ufficiale dei neroverdi


L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver prolungato il contratto del calciatore Armand Laurienté fino al 30 giugno 2029.

Arriva a Sassuolo nell’estate del 2022, e nella prima stagione in Italia l’attaccante francese mette subito in mostra le sue qualità con 7 reti e 6 assist in 28 presenze, seguiti da 5 gol e 4 assist l’anno seguente. Nell’annata di Serie B, Laurienté è protagonista indiscusso del campionato: 18 reti e 5 passaggi decisivi in 33 gare, numeri che trascinano il Sassuolo di nuovo in massima serie e consegnano ad Armand il premio come MVP della Serie BKT 2024/2025. Nella stagione in corso l’ala neroverde continua ad entrare nel tabellino, arrivando a superare la sua prima annata di Serie A: 6 marcature e 9 assist in 2529 minuti, conditi da ben 5 premi “uomo partita” (Sassuolo-Udinese, Cagliari-Sassuolo, Milan-Sassuolo, Sassuolo-Cremonese, Sassuolo-Milan).

“Sono felice di aver prolungato il mio contratto con il Sassuolo. Per me questo club rappresenta davvero molto, ringrazio la Proprietà, il Presidente Carlo Rossi, l’Amministratore Delegato Giovanni Carnevali e il Direttore Sportivo Francesco Palmieri per avermi dato questa importante possibilità. Ringrazio inoltre il Mister, tutto lo staff e la squadra per l’aiuto costante ricevuto in questa stagione. Ringrazio e saluto anche i tifosi, che mi sono sempre stati vicino. Ci vediamo domenica allo stadio. Avanti insieme. Forza Sassuolo”.

Il tributo del Grifone


Settantaquattro presenze tra campionato e Coppa Italia, 10 gol, 8 assist. Dopo tre stagioni con la maglia del Genoa, domenica al Ferraris ci apprestiamo a salutare con un tributo collettivo Ruslan Malinovskyi.

Tra i cuori pulsanti della squadra e riferimento per lo spogliatoio, Ruslan ha sempre interpretato i valori del club e della genoanità. Caro Ruslan, è stato un onore vederti giocare con i nostri colori, condividere momenti di gioia con la tua famiglia e sostenerti nei lunghi mesi del recupero. Hai fatto vedere di che pasta sei fatto. Complimenti e … buon tutto!”

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