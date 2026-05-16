Esclusiva – Reggina, possibile cambio di proprietà

Possibile cambio di proprietà in casa Reggina, come rivelato in esclusiva dal nostro Alfredo Pedullà, ci sarebbero stati contatti con Matt Rizzetta.

Dopo la mancata promozione in Serie C, in casa Reggina potrebbe essere rivoluzione. Secondo quanto rivelato in esclusiva dal nostro Alfredo Pedullà ci sarebbero contatti con Matt Rizzetta, proprietario del Campobasso e del Napoli Basket per rilevare la società. Nei giorni scorsi c’è già stato un incontro fra lo stesso Rizzetta e la proprietà amaranto. Il legame tra Rizzetta e il Campobasso non è in discussione, ma l’interesse per la Reggina resta attuale. Ovviamente bisogna arrivare a una totale quadratura e agli accordi: bisogna aspettare, ma i dialoghi continuano.

Esclusiva Reggina, la news

Così il nostro Alfredo Pedullà: “La Reggina vive giorni importanti per una possibile svolta societaria. Vi avevamo raccontato l’interesse di un gruppo italo-americano che fa riferimento a Matt Rizzetta, proprietario del Campobasso e del Napoli Basket. Possiamo aggiungere che nei giorni scorsi c’è stato un incontro tra lo stesso Rizzetta e i massimi esponenti del club amaranto. Il legame tra Rizzetta e il Campobasso non è in discussione, ma l’interesse per la Reggina resta attuale. Ovviamente bisogna arrivare a una totale quadratura e agli accordi: bisogna aspettare, ma i dialoghi continuano“.

L’anticipazione

Così aveva anticipato il nostro Alfredo Pedullà: “La Reggina non esce dal limbo della Serie D. E nel frattempo valuta alcune proposte per una possibile svolta societaria, nelle ultime settimane l’azionista di maggioranza Ballarino aveva dichiarato di essere aperto a qualsiasi situazione e di valutare eventuali offerte. Tra varie manifestazioni di interesse, c’è un gruppo concretamente interessato alla Reggina, un fondo che ha come riferimento l’italo-americano Matt Rizzetta proprietario del Campobasso (Serie C) e del Napoli Basket. Rizzetta, assolutamente concentrato sui playoff che vedranno protagonista il suo club, è stato coinvolto anche per le sue origini calabresi. E non ci sono riferimenti su imprenditori collegati a Claudio Lotito. Il gruppo sarebbe pronto a formalizzare una proposta leggermente inferiore aI 2 milioni per rilevare il pacchetto di maggioranza. Vedremo quale sarà la decisione dell’attuale dirigenza amaranto, ma la trattativa è in corso“.