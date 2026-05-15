Icardi ancora re di Turchia: il contratto in scadenza stuzzica il mercato

Mauro Icardi continua a essere il simbolo assoluto del Galatasaray e, più in generale, di un calcio turco che negli ultimi anni ha trovato nell’ex capitano dell’Inter una vera e propria icona popolare. Il quarto scudetto consecutivo conquistato dal club di Istanbul certifica ancora una volta l’impatto devastante dell’argentino, dentro e fuori dal campo.

I numeri raccontano meglio di qualsiasi slogan il peso specifico di Icardi in Turchia: in 133 partite con la maglia del Galatasaray ha partecipato direttamente a 102 reti, grazie a 77 gol e 25 assist. Una produzione offensiva impressionante, con una media superiore a un gol creato ogni 90 minuti giocati.

Icardi idolo assoluto in Turchia: numeri e impatto da leggenda

L’attaccante argentino non è diventato soltanto il trascinatore tecnico del Galatasaray, ma un fenomeno culturale trasversale. In Turchia il suo nome è ormai parte dell’immaginario collettivo, al punto che una ventina di bambini sarebbero stati chiamati “Icardi” dai genitori tifosi del Gala.

Un dato che rende perfettamente l’idea della dimensione raggiunta dall’ex bomber dell’Inter, capace di creare una vera e propria moda generazionale. Carisma, gol e presenza mediatica hanno trasformato Mauro in qualcosa di molto più grande di un semplice calciatore.

Eppure, nonostante il legame fortissimo con il Galatasaray, il futuro resta tutto da scrivere.

Contratto in scadenza e mercato aperto: il Galatasaray prepara la mossa

Il contratto di Icardi scadrà il 30 giugno 2026 e il tema rinnovo è destinato a diventare centrale nelle prossime settimane. Il Galatasaray, secondo quanto filtra dalla Turchia, sarebbe pronto a formulare una nuova proposta già nei prossimi giorni per blindare il suo uomo simbolo.

L’ingaggio da circa 10 milioni di euro netti a stagione, eredità dei tempi del PSG, rappresenta inevitabilmente un fattore importante nella trattativa. Dopo il summit con il club turco, Icardi tornerà in Argentina per le vacanze, ma il mercato osserva con attenzione.

Anche perché la situazione personale dell’attaccante è cambiata profondamente. Il divorzio da Wanda Nara, considerato da molti negli anni un elemento destabilizzante nella gestione della carriera del giocatore, oggi viene visto come un capitolo definitivamente chiuso.

Sul campo, intanto, Icardi continua a contendersi il posto da centravanti con Victor Osimhen, in un Galatasaray che con Okan Buruk gioca stabilmente con una sola punta nel 4-2-3-1. E nonostante il grave infortunio al crociato subito negli ultimi anni, l’argentino non ha mai smesso di segnare.

Dalla Juventus alla Serie A: il ritorno di Icardi non è impossibile

A 33 anni, Icardi continua ad avere numeri da centravanti d’élite. E il paragone anagrafico con Robert Lewandowski — classe 1988 — inevitabilmente alimenta riflessioni importanti sul mercato europeo. Pensare a un Icardi con cinque anni in meno rispetto al bomber polacco può trasformarsi in una suggestione molto concreta per diversi club.

Già a gennaio la Juventus aveva effettuato alcuni sondaggi esplorativi, come raccontato nei mesi scorsi, attraverso una call che però non aveva portato sviluppi concreti. A bloccare ogni scenario era stato soprattutto il presidente del Galatasaray, Dursun Ozbek, che aveva posto un veto netto non tanto per motivi economici quanto per il rapporto quasi viscerale tra Icardi e il popolo giallorosso.

Ma le sirene non si sono mai spente del tutto. In Europa, e soprattutto in Serie A, i centravanti di livello sono sempre più merce rara. E in un campionato dove si segna meno rispetto ad altri contesti internazionali, un profilo come quello di Icardi potrebbe tornare improvvisamente attuale.

La sensazione è che il prossimo anno possa diventare decisivo. Prima il rinnovo da discutere col Galatasaray, poi eventualmente le valutazioni sul futuro. E chissà che proprio l’Italia, dove tutto è iniziato davvero, non possa tornare a rappresentare un’opzione concreta davanti ad altre destinazioni europee.