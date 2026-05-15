Si sprecano le voci di un ritorno di José Mourinho al Real Madrid. Il quale non scioglie ancora le riserve, lasciando però intendere, in conferenza stampa, di aver fatto aspettare il Benfica, che gli ha fatto una proposta per rinnovare il suo contratto.

Si sprecano le voci di un ritorno di José Mourinho al Real Madrid. Il quale non scioglie ancora le riserve, lasciando però intendere, in conferenza stampa, di aver fatto aspettare il Benfica, che gli ha fatto una proposta per rinnovare il suo contratto.

Mourinho risponde sul Real Madrid: le sue parole

Interrogato sul proprio futuro in conferenza stampa l’allenatore del Benfica con un passato alla Roma ed all’Inter, José Mourinho, ha risposto così sul proprio futuro:

“Il Benfica mi ha inviato una nuova proposta di contratto mercoledì. Ma ho detto: non ora. Domenica vedremo. La prossima settimana è importante per il mio futuro. Riguardo alla mia situazione personale, non credo che ci sia motivo di preoccupazione. Nessuno dovrebbe mai preoccuparsi se qualcuno resta o se ne va perché il Benfica è più grande di tutti”.

Mourinho parla del litigio fra Mbappe e Arbeloa

Ancora Mourinho ha parlato però direttamente delle vicende che riguardano il Real Madrid, senza sottrarsi ad una domanda che riguarda una squadra che non si allena, ma che magari potrebbe trovarsi a gestire molto presto.

Queste le sue parole: “Mi rattrista perché Arbeloa è un amico, è uno di quelli che ha dato anima e vita quando era un mio giocatore”. “Ora che è il direttore del Real Madrid, il nostro legame è ancora più forte. Voglio che le cose gli vadano bene”.