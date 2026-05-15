Ecco gli arbitri della 37^ giornata: il derby di Roma a Maresca

Dopo la tardiva ufficializzazione degli orari della 37^ giornata del campionato di Serie A, arrivano anche le designazioni arbitrali per la prossima giornata. Il derby della Capitale fra Roma e Lazio è affidato a Maresca.
Dopo la tardiva ufficializzazione degli orari della 37^ giornata del campionato di Serie A, arrivano anche le designazioni arbitrali per la prossima giornata. Il derby della Capitale fra Roma e Lazio è affidato a Fabio Maresca.
Le designazioni arbitrali della 37^ giornata
Ecco le degnazioni arbitrali per le sfide di Serie A che si giocheranno domenica 17 maggio.
COMO – PARMA
h. 12.00
Arbitro: L. Zufferli
AA1–AA2: C. Rossi – G. Laudato
IV: G. Crezzini
VAR: D. Di Paolo
AVAR: F. Gariglio
GENOA – MILAN
h. 12.00
Arbitro: S. Sozza
AA1–AA2: M. Lo Cicero – A. Cecconi
IV: M. Marchetti
VAR: P. Mazzoleni
AVAR: L. Paganessi
JUVENTUS – FIORENTINA
h. 12.00
Arbitro: D. Massa
AA1–AA2: F. Meli – S. Alassio
IV: M. Marinelli
VAR: D. Chiffi
AVAR: G. Meraviglia
PISA – NAPOLI
h. 12.00
Arbitro: F. Fourneau
AA1–AA2: G. Preti – M. Biffi
IV: G. Galipò
VAR: P. Maggioni
AVAR: D. Camplone
ROMA – LAZIO
h. 12.00
Arbitro: F. Maresca
AA1–AA2: M. Peretti – M. Perrotti
IV: M. Fabbri
VAR: M. Di Bello
AVAR: R. Abisso
INTER – H. VERONA
h. 15.00
Arbitro: A. Calzavara
AA1–AA2: D. Costanzo – D. Passeri
IV: A. Collu
VAR: A. Santoro
AVAR: A. Giua
ATALANTA – BOLOGNA
h. 18.00
Arbitro: D. Perenzoni
AA1–AA2: M. Garzelli – A. Grasso
IV: M. Zanotti
VAR: I. Pezzuto
AVAR: M. Serra
CAGLIARI – TORINO
h. 20.45
Arbitro: A. Arena
AA1–AA2: G. Bercigli – A. Regattieri
IV: D. Perri
VAR: M. Ghersini
AVAR: G. Prontera
SASSUOLO – LECCE
h. 20.45
Arbitro: F. La Penna
AA1–AA2: L. Rossi – A. Fontemurato
IV: D. Di Marco
VAR: D. Doveri
AVAR: F. Dionisi
UDINESE – CREMONESE
h. 20.45
Arbitro: G. Manganiello
AA1–AA2: M. Berti – S. Vecchi
IV: M. Ferrieri Caputi
VAR: L. Marini
AVAR: F. Cosso