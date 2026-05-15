Esclusiva SI – Milan, incontro a Londra tra Cardinale e la dirigenza

Secondo quanto raccolto in esclusiva nella persona del nostro Gianlugi Longari, si è tenuto oggi a Londra un incontro tra Gerry Cardinale e i nodi apicali della dirigenza del Milan. Argomento anche la posizione di Furlani.

E’ stata una giornata importante in casa Milan, il momento che stanno vivendo i rossoneri è complicato e oggi è avvenuto un incontro che potrebbe cambiare tutto. Gli ultimi risultati in casa rossonera hanno complicato la corsa alla prossima Champions League, i ko con Sassuolo e Atalanta, rendono obbligatori i successi con Genoa, in trasferta e Cagliari, in casa. Oggi secondo quanto riportato in esclusiva dal nostro Gianluigi Longari è avvenuto un incontro a Londra tra i vertici apicali della società e Gerry Cardinale. Argomento anche il futuro di Giorgio Furlani, contestatissimo dai tifosi. Il nostro Luca Cilli ha realizzato le immagini in esclusiva del ritorno di Ibrahimovic e Massimo Calvelli, membro del CDA rossonero, a Linate.

Milan, incontro tra Cardinale e la dirigenza a Londra

Incontro a Londra tra Cardinale e i vertici della dirigenza del Milan per discutere un possibile ribaltamento degli equilibri ai piani alti del club rossonero. Così ha rivelato in esclusiva il nostro Gianluigi Longari. Anche la posizione di Giorgio Furlani sarebbe attualmente oggetto di valutazioni. Pochi minuti fa, Luca Cilli ha intercettato Zlatan Ibrahimović all’aeroporto di Linate, probabilmente di rientro proprio da Londra, con lui Massimo Calvelli, membro del CDA rossonero.

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Il momento del Milan

Il Milan sta vivendo un periodo molto complicato. Dopo il ko contro il Sassuolo, 2-0, con le reti di Berardi e Laurienté, i rossoneri sono incappati in un’altra sconfitta 2-3 in casa con l’Atalanta. Dopo la gara, Igli Tare aveva annunciato un probabile ritiro verso la trasferta decisiva di Genova contro il Genoa. Un’ulteriore risultato negativo potrebbe compromettere la corsa alla Champions League. Il Milan non vince dal 19 aprile, 0-1 contro il Verona, gol di Rabiot. In generale nelle ultime 6 gare, sono arrivate 4 sconfitte, 1 vittoria e 1 pareggio. Solo 3 gol segnati e 9 subiti, segnando in sole 2 gare su 6. Risultati questi che hanno incrinato diverse posizioni in società e non solo.