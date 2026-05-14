Presidenza FIGC, depositate le candidature di Abete e Malagò

Giancarlo Abete e Giovanni Malagò hanno depositato la candidatura alla presidenza della FIGC corredata dai rispettivi programmi entro il termine stabilito dal regolamento.

Giancarlo Abete e Giovanni Malagò hanno depositato la candidatura alla presidenza della FIGC corredata dai rispettivi programmi entro il termine stabilito dal regolamento.

“Giancarlo Abete e Giovanni Malagò hanno depositato la candidatura alla presidenza della FIGC corredata dai rispettivi programmi entro il termine stabilito dal regolamento, ovvero 40 giorni prima dell’Assemblea Elettiva convocata per lunedì 22 giugno (ore 8.30 in prima convocazione, 11 in seconda convocazione) presso il Rome Cavalieri Waldorf Astoria Hotel. La candidatura di Abete è stata sottoscritta dalla Lega Nazionale Dilettanti, mentre quella di Malagò dalla Lega Calcio Serie A”, questo il comunicato della FIGC.

Arrivano novità importantissime. Giovanni Malagò passa in vantaggio su Giancarlo Abete, nella corsa alla successione a Gravina alla presidenza della Federcalcio.

Arrivano novità importantissime. Giovanni Malagò passa in vantaggio su Giancarlo Abete, nella corsa alla successione a Gravina alla presidenza della Federcalcio.

Presidenza FIGC. cosa sta accadendo

Con l’endorsement pubblico di assocalciatori e assoallenatori, Malagò sale al 47% delle preferenze, almeno in linea teorica. Posto che poi ciascun rappresentante vota per sé, l’ex presidente del Coni può contare sul 17,1% di voti della Serie A (che vale il 18%, ma Lotito è contrario) più il 30% di allenatori e calciatori. Sul fronte opposto, Abete può idealmente vantare il 34% di peso elettorale della Lega Nazionale Dilettanti, la componente di cui è presidente e che lo candiderà.

La nota ANSA

(ANSA) – ROMA, 30 APR – Giancarlo Abete, apprende l’ANSA, va avanti nella sua determinazione di partecipare alla sfida elettorale nell’assemblea Figc del 22 giugno: presenterà dunque la sua candidatura alla presidenza della Federcalcio, nonostante la presa di posizione delle componenti tecniche, calciatori e tecnici, a favore di Giovanni Malagò. Abete aveva già espresso nei giorni scorsi la volontà di andare avanti, anche in caso di una scelta del genere da parte di Aic ed Aiac: sarà infatti l’occasione per affrontare in sede elettorale le problematiche della crisi del calcio italiano. (ANSA).