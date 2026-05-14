Giro d’Italia, prima vittoria azzurra: a Napoli trionfa Ballerini

Si tinge d’azzurro la sesta tappa del Giro d’Italia 2026. Arriva infatti la prima vittoria di un ciclista Italiano. Davide Ballerini festeggia sul traguardo di Napoli.

E’ Davide Ballerini, nato a Cantù il 21 settembre 1994 il primo italiano ad aggiudicarsi una tappa nel 109^ Giro d’Italia. L’azzurro del Team Astana ha vinto la 142 km tra Paestum e Napoli, approfittando di una rovinosa caduta che ha coinvolto Jonathan Milan e il favorito Paul Magnier che quest’anno si era già aggiudicato le due volate precedenti. La 1^ e terza tappa della Corsa in Rosa. Non cambia nulla invece per quanto riguarda la classifica generale, resta infatti in maglia rosa il portoghese Afonso Eulalio. Domani si riparte con la 7^ tappa, da Formia al Blockhaus, da 244 km, la più lunga di tutto questo Giro d’Italia 2026.

Ballerini vince la sesta tappa del Giro d’Italia 2026

La corsa

E’ Davide Ballerini il primo vincitore di tappa azzurro della 109^ edizione del Giro d’Italia. Il corridore del Team Astana è bravo e lucido ad approfittare, di una rovinosa caduta che ha coinvolto diversi dei favoriti tra cui Jonathan Milan e Paul Magnier per prendersi il successo. A chiudere il podio poi il belga Jasper Stuyven e il francese Paul Magnier bravo a rientrare dopo la caduta.

Una sesta tappa da 142 km quella da Paestum a Napoli che non ha visto stravolgimenti nella classifica generale con il portoghese Afonso Eulalio che è rimasto così in maglia rosa. L’alfiere della Bahrain Victorious conserva un margine di 2’51” sullo spagnolo Igor Arrieta, 3’34” su Christian Scaroni e 3’39” su Andrea Raccagni Noviero. Attualmente a 6’12 poi Giulio Ciccone, con un vantaggio di 10” su Jonas Vingegaard, grande favorito.

Da segnalare un brutto episodio avvenuto nella rotatoria tra Marigliano e Brusciano quando alcuni ragazzini, spingendosi a bordo strada hanno rischiato di finire sulla carreggiata dove stavano passando i corridori. Uno di questi ha anche provato a dare il cinque ad un ciclista. Il programma del Giro d’Italia 2026 continua con la settima frazione: 244 km da Formia al Blockhaus, sarà la giornata più lunga in assoluto della Corsa Rosa ed è previsto il primo arrivo in salita, 13,6 chilometri all’8,4% di pendenza media. Tappa che potrebbe essere condizionata anche dal maltempo. Possibile quindi uno stravolgimento nella graduatoria.