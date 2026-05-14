Jannik Sinner fa ancora la storia: batte Rublev, vola in semifinale degli Internazionali BNL d’Italia e infrange il record di Djokovic a Roma.
Jannik Sinner fa ancora la storia: batte Rublev, vola in semifinale degli Internazionali BNL d’Italia e infrange il record di Djokovic a Roma.
Sinner batte Rublev in due set: è semifinale
Jannik Sinner continua a riscrivere la storia del tennis mondiale. Davanti al pubblico del Foro Italico, il numero uno del ranking ATP ha conquistato l’accesso alla semifinale degli Internazionali BNL d’Italia per il secondo anno consecutivo, superando con autorità il russo Andrey Rublev.
Il match, conclusosi con il punteggio di 6-2, 6-4 in un’ora e mezza di gioco, ha confermato lo stato di grazia perenne dell’azzurro.
Sinner batte il record di Djokovic
Oltre alla qualificazione, la vittoria fa centrare nuovi record: Sinner ha infatti raggiunto i 32 successi consecutivi nei tornei Masters 1000, superando ufficialmente il primato di 31 vittorie che apparteneva a Novak Djokovic. Un traguardo straordinario che lo pone in cima a una classifica popolata solo dalle più grandi icone di questo sport.
Il percorso netto di Jannik nel 2026 prosegue senza sosta: con il trionfo su Rublev, la sua striscia di imbattibilità stagionale sale a 27 partite, un filotto iniziato dopo il torneo di Doha. Ora l’attenzione si sposta a venerdì, quando l’altoatesino tornerà sul Centrale per sfidare il vincente del match tra Daniil Medvedev e la sorpresa Landaluce, con l’obiettivo di conquistare l’attesa finale a Roma.