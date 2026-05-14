Milan, tensione Allegri-Ibra: la ricostruzione di cos’è successo

L’ambiente in casa Milan è segnato da un momento di profonda tensione, alimentata dalle proteste della tifoseria e da una serie di risultati deludenti che vede la squadra aver ottenuto appena un successo nelle ultime sei gare. E spunta un alterco fra Allegri e Ibra che può portare ad uno strappo con il tecnico.
L’ambiente in casa Milan è segnato da un momento di profonda tensione, alimentata dalle proteste della tifoseria e da una serie di risultati deludenti che vede la squadra aver ottenuto appena un successo nelle ultime sei gare. In questo scenario precario, nonostante l’obiettivo Champions League resti ancora da blindare, l’attenzione si sposta inevitabilmente sulla posizione di Massimiliano Allegri. E spunta un alterco fra Massimiliano Allegri e Zlatan Ibrahimovic che può portare ad uno strappo con il tecnico.
Alterco Ibra-Allegri: cosa è successo
Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il tecnico toscano, Massimiliano Allegri, avrebbe ormai maturato la decisione irrevocabile di lasciare il club rossonero al termine del campionato, indipendentemente dal piazzamento ottenuto.
Alla base di questa rottura definitiva ci sarebbe un logoramento interno divenuto ormai insostenibile. Un punto di svolta significativo viene individuato nel crollo dei rapporti con Zlatan Ibrahimovic. La situazione sarebbe degenerata dopo la trasferta di Napoli, a seguito di un durissimo scontro verbale riguardante questioni apparentemente marginali, come la scelta del terzo portiere per la prossima stagione. Tale episodio avrebbe sancito un distacco netto, confermato dalla prolungata assenza dello svedese dal centro sportivo di Milanello.
Oltre ai conflitti personali, Allegri avrebbe mal digerito le continue intromissioni di Ibrahimovic nell’area tecnica. Le indiscrezioni parlano di contatti frequenti tra il dirigente e Antonio Cassano, noto critico della gestione tattica dell’allenatore, ma soprattutto di consigli tecnici diretti forniti dal senior advisor a calciatori chiave come Leao e Fofana. Questo scavalcamento di ruoli avrebbe convinto Allegri a cercare nuovi stimoli altrove, con la panchina della Nazionale italiana che appare oggi come l’ipotesi più concreta per il suo domani professionale.