Scegli SportItalia tra le tue fonti preferite su Google

Google ha introdotto anche in Italia la funzione Fonti preferite, che permette agli utenti di scegliere quali siti di informazione visualizzare con maggiore frequenza nella sezione “Notizie principali” della Ricerca.

Per chi segue ogni giorno lo sport, è una possibilità utile e immediata: puoi indicare SportItalia come fonte preferita e aiutare Google a mostrarti più facilmente le nostre notizie quando cerchi aggiornamenti su calcio, calciomercato, partite, risultati, dirette, interviste ed esclusive.

La procedura è gratuita, richiede solo pochi secondi e non prevede installazioni, registrazioni aggiuntive o modifiche complicate alle impostazioni del dispositivo. È una semplice preferenza personale che puoi attivare in pochi attimi dal tuo smartphone.

Come aggiungere SportItalia alle fonti preferite

Per aggiungere SportItalia alle tue fonti preferite su Google ti basta cliccare sul link. Una volta aperta la pagina, seleziona sportitalia.it tra le fonti disponibili e conferma la scelta.

Non devi scaricare app, installare estensioni o cambiare browser. La funzione è integrata in Google e serve solo a personalizzare meglio le notizie che vedi quando fai una ricerca.

Dopo aver confermato la preferenza, Google potrà mostrarti più spesso i contenuti di SportItalia nella sezione “Notizie principali”, quando sono pertinenti con quello che stai cercando.

Perché aggiungere SportItalia su Google

Lo sport cambia in continuazione. Una trattativa può aprirsi in pochi minuti, una dichiarazione può modificare il clima intorno a una squadra, una partita può diventare il centro della giornata e una notizia dell’ultima ora può interessare subito migliaia di tifosi.

Per questo è importante avere vicino le fonti che segui davvero.

Aggiungendo SportItalia tra le tue fonti preferite, puoi ritrovare più facilmente gli aggiornamenti del sito quando cerchi notizie sportive su Google. È un vantaggio soprattutto per chi vuole restare informato su calcio, mercato, live, esclusive, interviste e approfondimenti senza dover cercare ogni volta manualmente il sito.

La funzione non elimina le altre fonti e non limita la tua esperienza di navigazione. Semplicemente, segnala a Google che Sportitalia è una delle testate che vuoi vedere con maggiore frequenza tra le notizie principali.

Una scelta semplice per seguire meglio lo sport